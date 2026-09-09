باريس سان جيرمان يبدأ رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا

يدخل باريس سان جيرمان غمار منافسات دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، حيث يتصدر حامل اللقب مرتين قائمة من العيار الثقيل تضم ست مباريات.

يستضيف باريس سان جيرمان فريق سلوفان براتيسلافا، وذلك بعد يوم واحد من إدراج 10 لاعبين من تشكيلة المدرب لويس إنريكي في القائمة المختصرة (التي تضم 30 لاعباً) للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية (البالون دور).

أما أرسنال -وصيف النسخة الماضية- فيبدأ مشواره بمواجهة نابولي، بعد أن تصدر ترتيب الفرق الـ36 في الموسم الماضي محققاً ثمانية انتصارات متتالية، ليكون النادي الوحيد الذي لم يتلقَّ أي هزيمة.

وفي المقابل، يستضيف ليفربول -بطل أوروبا ست مرات- فريق أتلتيكو مدريد في تكرار لمواجهة الجولة الافتتاحية التي جرت قبل عام وانتهت بفوز ليفربول 3-2 بفضل هدف سجله القائد فيرجيل فان دايك بضربة رأسية في الوقت بدل الضائع.

كما يبدأ برشلونة -الفائز باللقب خمس مرات- مشواره على أرضه أمام فينورد، الذي يقوده المدرب جيوفاني فان برونكهورست؛ وهو يعود بذلك إلى ملعب "كامب نو" حيث قضى أربع سنوات كلاعب وتوج بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2006.

وتُعد هذه المباراة واحدة من اثنتين تقامان في وقت مبكر عند الساعة 6:45 مساءً (16:45 بتوقيت غرينتش) بتوقيت وسط أوروبا. وفي التوقيت ذاته، يستهل فريق "فايكنغ" النرويجي -الذي يشارك للمرة الأولى- مشواره بمواجهة شتوتغارت.

كما يستضيف سبورتينج لشبونة فريق غلطة سراي في المباريات التي تنطلق الساعة 9:00 مساءً (19:00 بتوقيت غرينتش).

بداية متعثرة لباريس



يدخل باريس سان جيرمان منافسات دوري أبطال أوروبا بعد فشله في الفوز بأي من مبارياته الثلاث الأولى في الدوري الفرنسي، حيث يستضيف بطل سلوفاكيا الذي خسر جميع مبارياته الثماني عندما طُبّق نظام الدوري المكون من 36 فريقاً لأول مرة قبل عامين.

ومع ذلك، عادةً ما يصل فريق لويس إنريكي إلى ذروة مستواه في النصف الثاني من الموسم، وهي الفترة التي تُحسم فيها الألقاب.

ففي المواسم التي شهدت منافسات دوري أبطال أوروبا بهذا النظام، حل باريس سان جيرمان في المركزين 11 و15 فقط في ترتيب الفرق الـ36، واضطر لخوض جولة الملحق المؤهلة للأدوار الإقصائية في شهر فبراير.

كما يضم باريس سان جيرمان ثمانية لاعبين شاركوا في أطول نسخة لكأس العالم على الإطلاق (التي استمرت حتى عطلة نهاية الأسبوع الختامية في منتصف يوليو)، مما أدى إلى قصر فترة الراحة بين الموسمين بالنسبة لهم.

وسيصنع مدرب سلوفان، يايا توريه، التاريخ في دوري أبطال أوروبا بكونه أول مدرب أفريقي يقود فريقاً إلى المرحلة الرئيسية من المسابقة.