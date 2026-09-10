رئيس الرياض السعودي يكشف موعد عودة تريزيجيه من الإصابة

أكد بندر بن فهد، رئيس نادي الرياض السعودي، أن محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق، سيعود للمشاركة مع الرياض عقب فترة التوقف الدولي المقبلة، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وقال بندر بن فهد، خلال مداخلة مع الإعلامي مدحت شلبي، في برنامج "يا مساء الأنوار" المذاع عبر فضائية MBC مصر 2: "من حسن حظنا أن إصابة محمود حسن تريزيجيه جاءت خلال اقتراب فترة التوقف الدولي، هو سيغيب عن لقاء الخلود القادم، واللاعب سيتواجد مع الفريق بعد فترة التوقف القادمة".

وأضاف: "بالتأكيد الدوري المصري مليء بالنجوم واللاعبين الواعدين، وممكن الموسم القادم يكون هناك استقطاب للاعبين من الدوري المصري".

وتابع رئيس نادي الرياض: "هدفنا الأول كان التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه، والحمد لله نجحنا في حسم الصفقة، تريزيجيه قيمة وقامة للفريق، وهو قائد للمنتخب المصري، ووصلنا لاتفاق يرضي الطرفين، وقيمة العقد غير معلنة".

وأوضح: "تريزيجيه جاء ليساعد الفريق، والإصابة جاءت في وقت صعب، ولكنه سيعود قريبًا، والموسم ما زال طويلًا".

وعن كواليس رحيل تريزيجيه عن الأهلي، قال بندر بن فهد: "هناك تفاصيل خاصة باللاعب في إنهاء تعاقده مع الأهلي، والآن هو لاعب معنا، وله دور معنا في الفترة القادمة".

وتطرق رئيس الرياض إلى صفقة تيدي أوكو، موضحًا: "تيدي أوكو كان مرشحًا للانضمام للزمالك، وكان هناك عرض من الزمالك وآخر من الرياض، لكنه كان يرغب في التواجد بالدوري السعودي، والحمد لله وصلنا لاتفاق ونجحنا في ضم اللاعب، والأمور سارت بشكل طبيعي".

وعن بداية الرياض في الدوري السعودي، قال: "الرياض في بداية الدوري خاض لقاء الافتتاح خارج ملعبه، وتعرضنا لحالة طرد وخسرنا اللقاء الأول، وتعرضنا لظروف صعبة تسببت في البداية الصعبة، ولكن إن شاء الله القادم أفضل بإذن الله".

واختتم بندر بن فهد تصريحاته قائلًا: "الدوري السعودي ليس سهلًا على الإطلاق، وذلك حلاوة الدوري السعودي، وقدمنا لقاءً قويًا أمام نيوم ونجحنا في الانتصار عليه، وإن شاء الله بعد التوقف تتحسن الأمور".