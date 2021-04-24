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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: المراكز التكنولوجية المتنقلة تكافح الفساد

صدى البلد

 قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إن سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة تأتى ضمن المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لتطوير خدمات المواطنين وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة في اطار التحول الرقمي وسعي الدولة لميكنة دورات العمل  والانتقال الى الخدمات الالكترونية من خلال المراكز التكنولوجية لخدمـة المواطنين.

وأكد المحافظ في تصريحات صحفية أنها تشمل أحدث التقنيات التكنولوجية وذلك لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات بالإضافة إلى المساهمة في إستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا إلى رضاء المواطنين.


وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة وضعت خطة لبرنامج العمل الالكتروني لتحديث العمل الاداري ضمن رؤية الدولة 2030 بتطوير نظام حوكمة متكامل يضمن سير العمل بكفاءة مع تسهيل الاجراءات بين الادارات المختلفة ذات العلاقة الواحدة ، وتقديم المعلومة والخدمة للمواطنين ، بالاضافة إلى الإعداد الجيد للعاملين من خلال دورات تدريبية لهم بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذا التطوير يعتمد على منظومة الكترونية موحدة حيث أن جميع الأحياء سوف تعمل من خلال تطبيق الكتروني موحد يتيح للمواطنين الاستعلام عن الخدمة من خلال الانترنت ، ويتيح لمتخذي القرار الاطلاع على التقارير التي توضح مدى كفاءة المسئولين بالأحياء في أداء الخدمات ومدى كفاءة العاملين على المنظومة.
 

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة المراكز التكنولوجية المتنقلة تطوير خدمات المواطنين التحول الرقمي

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