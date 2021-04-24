نشرة أخبار العالم| السعودية تمنع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية.. السودان يهدد بمقاضاة إثيوبيا والشركة المنفذة لـ سد النهضة

روسيا تحدد موعد استئناف الرحلات الجوية لشرم الشيخ والغردقة

بسبب المخدرات.. السعودية تحظر استيراد الفواكه والخضروات من لبنان

السودان يهدد بمقاضاة إثيوبيا والشركة المنفذة لسد النهضة

قاذفتان B-52.. قرار أمريكي عاجل بشأن تحركات عسكرية في الخليج

واشنطن توجه دعوة لقادة مصر والسودان وإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

شهدت الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، تابعها موقع "صدى البلد" على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:

روسيا تحدد موعد استئناف الرحلات الجوية لشرم الشيخ والغردقة

أعلنت اللجنة الروسية المعنية بمكافحة فيروس كورونا، الجمعة، أن القرار بشأن عدد الرحلات الجوية التي سيتم إطلاقها من روسيا إلى المنتجعات المصرية سيتم اتخاذه في النصف الثاني من شهر مايو المقبل.

بسبب المخدرات.. السعودية تحظر استيراد الفواكه والخضروات من لبنان

أفادت وكالة الأنباء السعودية، الجمعة، بأن المملكة قررت منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا بعد غد الأحد.

السودان يهدد بمقاضاة إثيوبيا والشركة المنفذة لسد النهضة

هدد وزير الري السوداني، ياسر عباس، الجمعة، بأن السودان سيلجأ إلى مقاضاة الحكومة الإثيوبية والشركة المشغلة لسد النهضة، إذا قامت أديس أبابا بملء المرحلة الثانية من السد دون اتفاق.

لحل أزمة سد النهضة.. أمريكا تعين مبعوثًا خاصًا للقرن الإفريقي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، تعيين جيفري فيلتمان مبعوثا خاصا للقرن الأفريقي، من أجل التدخل في أزمة تيجراي في إثيوبيا، وقضية سد النهضة.

بيان عاجل من لبنان بشأن حظر دخول منتجاته الزراعية إلى السعودية

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، الجمعة، أن تهريب المخدرات في حاويات أو شاحنات محملة بالفواكه والخضار من لبنان الى الخارج عمل يعاقب عليه القانون، وذلك في أعقاب قرار السعودية بحظر دخول المنتجات الزراعية القادمة من لبنان إليها لهذا السبب.

أول خلافات حكومة الدبيبة مع مجلس الدولة

بدأت بوادر خلاف مكتوم بين حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة والمجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري، تطفو إلى السطح على خلفية مواقف متباينة

من تواجد قوات عسكرية تركية على الأراضي الليبية.

قاذفتان B-52.. قرار أمريكي عاجل بشأن تحركات عسكرية في الخليج

نقلت قناة "العربية" عن مصادر، أن الولايات المتحدة، أرسلت قاذفتين استراتيجيتين من طراز “بي 52”؛ للتمركز في منطقة الخليج.

واشنطن توجه دعوة لقادة مصر والسودان وإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

دعا مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، قادة مصر والسودان وإثيوبيا، للتعاون؛ لحل أزمة سد النهضة، وذلك على خلفية تعيين مبعوث أمريكي جديد لمنطقة القرن الإفريقي.

فرنسا تعتقل 3 أشخاص على خلفية طعن شرطية قرب باريس

اعتقلت الشرطة الفرنسية، الجمعة، 3 أشخاص على خلفية حادث طعن شرطية بالسلاح الأبيض قرب العاصمة باريس.

في أول اتصال.. بايدن يبحث مع أردوغان إمكانية إدارة الخلافات

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتصالا هاتفيا، الجمعة، بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، حسبما أعلن البيت الأبيض، وهو الأول بين الزعيمين منذ وصول بايدن لرئاسة الولايات المتحدة.

السودان يكشف موقفه من الحرب مع إثيوبيا بسبب سد النهضة

أكد وزير الري السوداني ياسر عباس أن السودان بعد ثورة أبريل 2019 أصبح يتمتع بمستوى عال من الشفافية والديمقراطية، وبوصلته الوحيدة هي المصلحة الوطنية.

أول تعليق من ماكرون على حادث طعن شرطية في باريس

علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، على حادث الطعن الذي استهدف شرطية فرنسية جنوبي غرب باريس.

إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات إسرائيلية

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف غزة، مشيرة إلى أن 3 صواريخ أطلقت من القطاح نحو أشكول، سقطت 2 منها في مناطق مفتوحة، بينما تم اعتراض الأخير.