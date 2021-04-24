أحلام يقظة.. خالد الصاوي: كنت بحلم إني بطير في طفولتي

حل الفنان خالد الصاوي، ضيفا ببرنامج " بيت الكل" تقديم كل من الإعلامية شافكي المنيري والإعلامي أحمد الحسني والإعلامية كاثي فراج.

وقال الصاوي خلال حواره ببرنامج "بيت الكل" والمذاع عبر قناة " الاولي المصرية"،:" أن أول تجربة تمثيل له كانت في المرحلة الابتدائية ورسب فيها وأخذ يبكى وهو ينظر إلى زملائه على المسرح.

وأوضح أن الأدوار التى تتشابه مع دوره فى مسلسل "القاهرة كابول" هى من أصعب الأدوار، التى من الممكن تقديمها للمشاهد، مضيفا أن المسلسل تم تعطيله لمدة عام، ولكن هذا الأمر يمكن أن يكون فى صالح العمل حتى يراه المشاهد فى هذا الموسم الرمضانى.

ونوه إلي أن حلامه كانت مجنونة في طفولته وطائشة ولكن الحلم الأهم في حياته كان دخول عالم التمثيل، مردفا:" كانت لدي أحلام يقظة كنت بحلم اني بطير"، لافتا إلى أنه كعابد تيمور فى مسلسل اللى مالوش كبير متعاطف كثيرا مع الفنانة ياسمين عبد العزيز.