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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فستان برتقالي .. روان بن حسين تبرز أنوثتها بإطلالة أنيقة

روان بن حسين
روان بن حسين

شاركت نجمة السوشيال ميديا الكويتية روان بن حسين، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 


وظهرت روان حسين في الصورة بإطلالة أنيقة مرتدية فستان ستان باللون البرتقالي، ومكياج مميز وشعر باللون البني منسدل على الأكتاف. 


طرحت الكويتية روان بن حسين مؤخراً أول فيديو كليب غنائى لها بعنوان "كان يا ما كان" عبر قناتها على موقع اليوتيوب. 


أغنية روان بن حسين، من كلمات الشاعر عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل، أمّا الكليب فهو تحت إشراف المخرج ريشا سركيس وتوزيع شركة وتري. 


يذكر أن روان بن حسين عارضة أزياء كويتية، ولدت في 30 ديسمبر عام 1996، وحصدت كثيرا من الشهرة في عمر صغير.

موقع التواصل الاجتماعي روان بن حسين نجمة السوشيال ميديا الكويتية مكياج الكويت التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا

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