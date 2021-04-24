غرائب المنوعات.. شاب يأكل جسد والدته بعد قتلها وزوجان يربحان ثروة بالصدفة

شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المتنوعة والمختلفة، وحرص موقع "صدى البلد" على متابعتها على مدار الساعة، وهذه أبرزها:



كشف الخبير الملكي، جايلز براندريث، أن الأمير البريطاني الراحل فيليب، عاش مع زوجته حياة هادئة، لكنها اتسمت بالطابع العاطفي وليس الطابع الرسمي نظرا لمنصب الملكة، كان للأمير فيليب شكوى واحدة فقط من زوجته الملكة إليزابيث الثانية طوال زواجهما الذي دام 73 عاما.

شكوى وحيدة أرّقت الأمير فيليب من الملكة لمدة 73 عاما



أعلنت قوات الأمن الأمريكية، القبض على 3 رجال تمكنوا من سرقة بنوك في عدة دول مختلفة بطريقة مبتكرة وغريبة، استولى المتهمون على مبالغ مالية كبيرة تصل إلى 30 مليون دولار بين مارس 2015 وأكتوبر 2019 ثم قاموا بعد ذلك بعملية غسل أموال للمسروقات.

سرقة 30 مليون دولار بخدعة هوليوودية



حصل زوجان على جائزة اليانصيب بقيمة مليون يورو، الأحد الماضي، عن طريق الصدفة أثناء ممارستهما لعبة البحث عن البيض مع اطفالهما بمناسبة عيد الفصح.

زوجان يربحان مليون يورو بالصدفة أثناء اللعب مع أطفالهم في عيد الفصح

بعد عودة الأمير هاري إلى لوس أنجلوس، عقب الانتهاء من جنازة جده الأمير فيليب، السبت الماضي في بريطانيا، تم تسريب تفاصيل مقابلة هامة أجراها في الولايات المتحدة والتي من المرجح أنها السبب في عدم انتظاره حتى الاحتفال بعيد ميلاد جدته الملكة إليزابيث الـ 95.

الأمير هاري يتخلى عن الاحتفال بعيد ميلاد الملكة إليزابيث من أجل هذه السيدة

انضمت الولايات المتحدة إلى سباق العثور على الغواصة الإندونيسية المفقودة، حيث أرسل الجيش الأمريكي مساعدات جوية لإندونيسيا في البحث عن الغواصة المفقودة مع الطاقم الخاص بها وعددهم 53 شخص.

53 شخصا بين الحياة والموت.. أمريكا تنضم إلى سباق العثور على الغواصة الإندونيسية المفقودة

ألقت قوات الأمن الإسبانية، القبض على شاب بتهمة قتل والدته وتقطيع جسدها وأكل جزء منه وإطعام جزء أخر من جسدها لكلبه.

شاب إسباني يقتل والدته ويأكل جسدها





بعد 24 يوما من رفضه التام تناول الطعام في السجن؛ أعلن "أليكسي نافالني" الشهير بلقب "خِصم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، والمعارض الرئيسي في روسيا، إنهائه الإضراب عن الطعام.

بعد 24 يوما.. خِصْم الرئيس الروسي بوتين ينهي إضرابه عن الطعام