فتح باب الترشح على رئاسة 8 جامعات.. اليوم

يفتح المجلس الأعلى للجامعات باب التقدم للترشح لمنصب رئيس الجامعة، اليوم للجامعات (بنها - قناة السويس - السويس - حلوان - القاهرة - دمياط - سوهاج - بني سويف).



واوضح المجلس أنه مناسبة صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (293) بتاريخ 27/1/2021 ، والمنشور بالجريدة الرسمية في السبت الموافق 30 يناير 2021 ، بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها ، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة ، وكذا القرار الوزاري رقم (1065) بتاريخ 22/3/2021 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح السادة رؤساء الجامعات.

ويعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه اليوم ، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير التعليم العالي ، وعدد من رؤساء الجامعات وينعقد الاجتماع بجامعة عين شمس.