الجيش الإسرائيلي يقصف غزة.. وصافرات الإنذار تدوي مجددا

قصف الجيش الإسرائيلي، فجر السبت، عدة مواقع في قطاع غزة، فيما دوت صافرات الإنذار في المستوطنات المحيطة بالقطاع مجددا.

نقلت وسائل إعلام عبرية عن الجيش الإسرائيلي قوله إن دبابة إسرائيلية قصفت موقعا عسكريا تابعا لحركة حماس في قطاع غزة وذلك ردًا على اطلاق القذائف الصاروخية من القطاع في وقت سابق مساء الجمعة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي انه تم إطلاق قذيفتين صاروخيتين من القطاع نحو مستوطنات الغلاف حيث تم اعتراض قذيفة واحدة.

وفي وقت سابق من مساء الجمعة، أطلقت 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة، باتجاه مستوطنة أشكول الإسرائيلية.

وأكدت تقارير عبرية أن 6 صواريخ أطلقت من غزة، صاروخان انفجرا بدون تفعيل صفارات الإنذار في أشكول، بينما تم اعتراض صاروخ في كفر ميمون، فيما سقط آخر في منطقة مفتوحة وصاروخان سقطا في منطقة السياج.