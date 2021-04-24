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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أبرز تطورات الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة

نشرة أخبار العالم| القدس يشتعل بعد مواجهات بين فلسطينين وشرطة إسرائيل.. غارات عنيفة للاحتلال على غزة وأمريكا تعلن استئناف التطعيم بلقاح جونسون آند جونسون

صدى البلد

واشنطن تعلن استئناف التطعيم بلقاح جونسون آند جونسون
القدس خط أحمر .. وزير الخارجية الأردني يعلق على تصعيد الاحتلال في غزة
الكويت تعلن وقف الرحلات التجارية المباشرة مع الهند
عشرات القتلى ونزوح الآلاف .. أعمال عنف تزلزل إقليم أمهرة الإثيوبي
انسحاب القوات التركية من ليبيا.. أول خلافات حكومة الدبيبة مع مجلس الدولة
هدم ومجازر..مسيرات حاشدة في وجه تصعيد الاحتلال الإسرائيلي
بعد عودة الطيران| شركات السياحة الروسية تسيّر رحلات لمنتجعات مصر في هذا الموعد
السعودية.. قرار عاجل من النيابة العامة بشأن تعمد نقل عدوى كورونا
في أول اتصال.. بايدن يبحث مع أردوغان إمكانية إدارة الخلافات


شهدت الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، تابعها موقع "صدى البلد" على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:

 

واشنطن تعلن استئناف التطعيم بلقاح جونسون آند جونسون

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الجمعة، استئناف التطعيم عبر لقاحات جونسون آند جونسون، وذلك بعد تعليقها مؤقتاً الشهر الجاري.


الجيش الإسرائيلي يقصف غزة.. وصافرات الإنذار تدوي مجددا

قصف الجيش الإسرائيلي، فجر السبت، عدة مواقع في قطاع غزة، فيما دوت صافرات الإنذار في المستوطنات المحيطة بالقطاع مجددا.


القدس خط أحمر .. وزير الخارجية الأردني يعلق على تصعيد الاحتلال في غزة

أدان وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم السبت، الهجمات العنصرية التي تنفذها حكومة الاحتلال الاسرائيلي في مدينة القدس.

 

الكويت تعلن وقف الرحلات التجارية المباشرة مع الهند

أعلن مركز التواصل الحكومي في دولة الكويت أنه نظرا للأوضاع الصحية في جمهورية الهند تقرر إيقاف الرحلات التجارية المباشرة مع جمهورية الهند، حتی إشعار آخر.

 

عشرات القتلى ونزوح الآلاف .. أعمال عنف تزلزل إقليم أمهرة الإثيوبي
اندلعت موجة جديدة من أعمال العنف في إقليم أمهرة شمال غربي إثيوبيا، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى ونزوح الآلاف، حسبما أفاد كبير الوسطاء الإثيوبي إيندال هايلي


انسحاب القوات التركية من ليبيا.. أول خلافات حكومة الدبيبة مع مجلس الدولة

بدأت بوادر خلاف مكتوم بين حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة والمجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري، تطفو إلى السطح على خلفية مواقف متباينة من تواجد قوات عسكرية تركية على الأراضي الليبية.

 

هدم ومجازر..مسيرات حاشدة في وجه تصعيد الاحتلال الإسرائيلي
نظم عشرات المواطنين مظاهرة ضد الاستيطان، وأطلقوا نداء طالبوا فيه بانقاذ الحي الواقع شمال المدينة المقدسة. ودعا المشاركون العالم للتدخل من أجل انقاذ المنازل المهددة بالاخلاء التي يتجاوز عدد سكانها 500 مقدسي.

 

بعد عودة الطيران.. شركات السياحة الروسية تسيّر رحلات لمنتجعات مصر في هذا الموعد

نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن المدير التنفيذي لرابطة منظمي الرحلات الروسية مايا لوميدزي تأكيدها أن شركات السياحة الروسية ستنظم رحلات إلى المنتجعات المصرية خلال 7 - 14 يومًا بعد استئناف رحلات الطيران الروسية إلى المنتجعات المصرية.


السعودية.. قرار عاجل من النيابة العامة بشأن تعمد نقل عدوى كورونا

قالت النيابة العامة السعودية إن كل من تعمد نقل عدوى فيروس كورونا يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى نصف مليون ريال.


في أول اتصال.. بايدن يبحث مع أردوغان إمكانية إدارة الخلافات
أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتصالا هاتفيا، الجمعة، بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، حسبما أعلن البيت الأبيض، وهو الأول بين الزعيمين منذ وصول بايدن لرئاسة الولايات المتحدة

 

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