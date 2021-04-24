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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تشن غارات جديدة على قطاع غزة

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة منذ قليل، أن الجيش الإسرائيلي شن عدة غارات على عدة مناطق في قطاع غزة.

 

يأتي ذلك بعد لحظات منذ إعلان جيش الاحتلال أن صافرات الإنذار لا تزال تدوي في مناطق بجنوب البلاد في ظل إطلاق القذائف الصاروخية من محيط قطاع غزة.

 

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه تم رصد إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، كما شنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات على القطاع، بحسب وسائل إعلام محلية.

ودوت صافرات الإنذار، فجر السبت، للمرة الـ5 في مستوطنات محيطة بغلاف قطاع غزة، من جانبه أعلن أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أن "دبابات الجيش استهدفت مواقع عسكرية تابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة، ردًا على إطلاق القذائف الصاروخية التي أطلقت من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية مساء".

ولم يعلن الجيش الإسرائيلي عن وقوع أي أضرار أو إصابات نتيجة سقوط باقي القذائف في مناطق مفتوحة.
 

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