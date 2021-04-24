يستضيف النادي الأهلي، منافسه إنبي، اليوم السبت،على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات مؤجلات الجولة الـ13 من بطولة الدورى المصري الممتاز .

ويسعى النادي الأهلي بقيادة موسيماني المدير الفني لتعويض الخسارة الماضية أمام فريق سموحة بنتيجة هدفين مقابل هدف وفقدان 3 نقاط هامة في صراع الدورى الممتاز .

موعد مباراة الأهلي ضد إنبي والقنوات الناقلة

تبدأ مباراة الأهلي ضد إنبي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء ، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت

ويسعى فريق إنبي لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة أمام النادي الأهلي على أمل تحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري المصري .

وضمت القائمة كلا من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير ومعهم عمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدى أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد ووالتر بواليا ومحمد حسام ميدو وأحمد نبيل كوكا وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وليد سليمان وحسين الشحات وإليو ديانج.

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 30 نقطة، بينما يأتي فريق إنبي في المركز التاسع برصيد 24 نقطة .