هاشتاج #١١٤ سنة اهلي انجازات يتصدر الترند و مغردون : أعرق نادي في التاريخ

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #١١٤ سنة اهلي انجازات وجاء ذلك احتفالا بذكري تأسيس النادي الـ 114، الذي يوافق اليوم، السبت، 24 من أبريل.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "الأهلي الغالي"، ١١٤ سنة من الفخر، كل سنة و انت اعظم نادي .





وقال آخرون : ١١٤ سنة من البطولات و الانجازات التي لا تنتهي ، اعرق نادي في التاريخ .

و كانت قد احتفلت الحسابات الرسمية للأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي، بذكرى تأسيس

النادي الـ 114، الذي يوافق اليوم، السبت، 24 من أبريل.



وكتب الحسابين الرسمين للنادي، عبر “فيس بوك” و"تويتر": "تحل اليوم ذكرى تأسيس النادي الأهلي، الإمبراطورية الرياضية التي لا تغيب عنها البطولات، كانت فكرة لعمر لطفي بك، استقبلها رجال مصر الشرفاء بحماس، وإن هي إلا بضع سنوات حتى أصبح نادي الوطنية سفيرًا فوق العادة لرفع راية بلادنا في المحافل الدولية والإقليمية في كافة الألعاب الرياضية. كل عام وأنت زين النوادي".