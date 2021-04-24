عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الكندي يشارك في اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع بلندن

وزير الخارجية مارك
وزير الخارجية مارك جارنو

أعلنت الحكومة الكندية مشاركة وزير الخارجية مارك جارنو في الاجتماع الشخصي الأول لوزراء الخارجية والتنمية في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في لندن بالمملكة المتحدة، في الفترة من 3 إلى 5 مايو المقبل، لافتة إلى أن وزيرة التنمية الدولية، كارينا جولد، ستنضم إلى المحادثات افتراضيا.
يعد الاجتماع فرصة حاسمة لإحراز تقدم في العديد من التحديات الدولية الملحة.
وذكر بيان صادر من الخارجية الكندية أن الإجتماع يعتبر فرصة للوزراء للتطلع إلى تنسيق الجهود لا سيما فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19، وضمان الوصول العادل للقاحات، ومكافحة تغير المناخ، وتعزيز الأمن الغذائي، والنهوض بتعليم الفتيات. 
كما سيناقشون الاستجابات المنسقة للتهديدات التي تتعرض لها حقوق الإنسان والديمقراطية والمخاوف الأمنية الإقليمية في العديد من البلدان، بما في ذلك الصين وروسيا وميانمار وليبيا وسوريا وكوريا الشمالية وإيران.
ويؤكد الوزير ارنو مع زملائه تصميم كندا على إنهاء ممارسة الاحتجاز التعسفي في العلاقات بين الدول.
كما تتاح للوزراء فرصة التواصل مع نظرائهم من الهند وأستراليا وجمهورية كوريا وجنوب إفريقيا، جنبا إلى جنب مع رئيس وأمين عام رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، الذين تمت دعوتهم كضيوف لحضور الانضمام إلى أجزاء من اجتماع وزراء الخارجية والتنمية لمجموعة السبع لهذا العام.

اخبار العالم اخبار كندة مارك جارنو

ترشيحاتنا

تقرير: مفاعل «نطنز» يشعل الخلاف بين الحرس الثوري والمخابرات الإيرانية

محافظ القاهرة : حملات مكثفة على الأسواق لضبط الأسعار ومكافحة الغلاء

احذر.. 13 فعلا يقع فيه كثيرون فتضيق أرزاقهم وتنزع البركة من أعمارهم

رغم رصاص الاحتلال.. 75 ألف فلسطيني يؤدون صلاة التراويح في المسجد الأقصى

أسعار الدرهم الإماراتى اليوم السبت 24 أبريل 2021

صائد ثعابين يحذر من تواجد الفئران داخل المنزل.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين

هتشوفوا دولة تانية| الرئيس السيسي يزف بشرى سارة للمصريين.. فيديو

لقطة غريبة.. طارق حامد يتناول منشطا أثناء لقاء الإنتاج .. والحكم يعترض

محمد صلاح يحذف صور زوجته على إنستجرام

مصرع شاب طعنا في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمحلة

عاوز حقي ..عمرو أديب ينفعل على الهواء ضد محمد رمضان.. شاهد

وفاة عصام مبارك شقيق الرئيس الراحل حسني مبارك

الموجة الثالثة| مستشار الرئيس يكشف حقيقة ظهور أعراض جديدة لـ كورونا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديوجراف.. خدمات جديدة لأصحاب بطاقات التموين

فيديو جراف | بدأت تتكشف.. آثار طويلة الأمد لفيروس كورونا

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: مدعي التدين ما بين رمضان وسوء النفس

د.فتحي حسين يكتب: «الاختيار 2».. ولحظات فارقة في تاريخ الوطن

هويدا دويدار تكتب: اليمن بين نشرات الحداد وطموحات الشباب

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

بـسـنـت شـعـراوي تكتب: الرحمة في جوف الشيطان

عثمان المقدم يكتب: أخى جارى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ