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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يا بختنا بيكي .. نشوى مصطفى تشيد بدور منى زكي في لعبة نيوتن

صدى البلد

أشادت الفنانة نشوي مصطفي  بأداء النجمة مني ذكي من مسلسلها الجديد لعبة نيوتن .

وكتبت نشوي  من خلال خاصية الاستورى عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام :عندنا في مصر الممثلة مني ذكي يا بختنا .

 و جاء رد مني ذكي كالاتي :حبيبتي يا نشوي عشرة عمر ، عاجزة عن الشكر


يشارك في بطولة مسلسل لعبة نيوتن، عدد كبير من الفنانين، على رأسهم “منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد ومايان السيد”، بالإضافة إلى الفنانة الراحلة أحلام الجريتلى التي انتهت من تصوير دورها قبل وفاتها.

مسلسل لعبة نيوتن شهد العديد من الكواليس بداية من تأجيل العمل لعام كامل، حيث كان من المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2020، إلا أن انتشار أزمة كورونا منع فريق العمل من السفر إلى عدد من البلدان التي كان من المقرر التصوير فيها، بالإضافة لعدم الانتهاء من التصوير، وحتى اللحظة الحالية يواصل فريق العمل، تصوير آخر المشاهد، كما تم تغيير اسم العمل من "تقاطع طرق" إلى لعبة نيوتن.

الفنانة نشوى مصطفى الفنانة مني ذكي أبطال مسلسل لعبة نيوتن اخبار فن

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