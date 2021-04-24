بقيمة 5 مليارات جنيه.. تنفيذ 146 مشروعا بشمال سيناء خلال الفترة الماضية

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة،محافظ شمال سيناء،إن المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية تنفيذ 146 مشروعًا تنمويًا بشمال سيناء بتكلفة بلغت نحو 5 مليارات جنيها بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء شمال سيناء.. من بينها: 3 مدن جديدة و11 تجمعا تنمويًا ومنطقة لوجستية.



وأشار المحافظ إلى أن من بين المشروعات المنفذة تطوير شبكة مياه العريش بتكلفة 866 مليون جنيها،وإنشاء 8 محطات لتحلية المياه برفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد ووسط سيناء بتكلفة 565 مليون جنيها،إلى جانب تنفيذ 12 مشروعًا فى قطاع المياه والصرف الصحى بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية بقيمة 50 مليون دولار .

وأوضح المحافظ،أن من بين المشروعات التي يجري تنفيذها مدينة رفح الجديدة بتكلفة 2 مليار و330 مليون جنيها ، وتتكون من 626 عمارة سكنية و400 بيتا بدويا ومنطقة خدمات مركزية وأخرى فرعية عبارة عن مستشفى سعة 40 سريرا ، مسجد سعة 1000 مصلى ، دار مناسبات ، نقطة شرطة ، مطافى ، بريد ، سنترال ، مخبز ، محطة أتوبيسات مركزية ، محطة وقود ، نادى رياضى واجتماعى ، سوق تجارى ، مجمع مدارس للتعليم الأساسى والفنى ، وخدمات فرعية عبارة عن دار حضانة ، مساجد سعة 200 مصلى لكل مسجد ، مجمع محلات تجارية ، ووحدة انتاج خبز .



وأشار إلى إنشاء مدينة سلام غرب مدينة بئر العبد،حيث تتضمن المرحلة الأولى للمشروع إنشاء 4340 وحدة إسكان اجتماعى و4889 وحدة إسكان متميز،إلى جانب إنشاء مدينة بئر العبد الجديدة على مساحة 2261 فدانا ، وتضم 16594 وحدة سكنية تتراوح مساحة كل وحدة بين 100 و150 م2.



ولفت المحافظ، إلى انشاء 11 تجمعًا تنمويًا متكاملًا فى منطقة وسط سيناء ، وهى : النثيلة 1، النثيلة 2، طويل الحامض ، صدر الحيطان ، التمد بمركز نخل ، والخفجة ، خشم الجاد ، أم مفروث ، الدفيف ، النوافعة ، الكيلو 61 ببغداد بمركز الحسنة ، وبتكلفة بلغت نحو 4 مليارات و57 مليون جنيها .. مشيرًا الى أن كل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية حيث يضم أراض زراعية مجهزة ، منزل ، ديوان ، مسجد ، مدرسة تعليم أساسى ، ساحة رياضية ، مرافق خدمية متنوعة ، وأنشطة ومشروعات إنتاجية .



وأعلن المحافظ عن تطوير ميناء العريش البحرى ليصبح ميناء دوليا ، وإنشاء منطقة خدمات لوجستية شرق الميناء ، بجانب إنشاء سوق للجملة وإنشاء طريق يربط غرب العريش بمنطقة وسط سيناء .

٨٩ عمارة سكنية :

مشيرًا إلى إنشاء 89 عمارة سكنية بالسبيل بإجمالى 2136 وحدة سكنية بقيمة 240 مليون جنيها ، وإنشاء 12 مدرسة بالعريش وبئر العبد والشيخ زويد والحسنة بتكلفة 54 مليار و 4 ملايين جنيها ، إنشاء عدد 61 منزلا بدويا بصدر الحيطان ووادي الحاج بوسط سيناء بتكلفة 2 مليار و253 مليون جنيها ، وتأهيل عمارات المساعيد بقيمة 108 ملايين جنيها وتطوير قرية الروضة بتكلفة 127 مليون جنيها .

وأكد المحافظ ، على السعى لجعل سيناء سلة الغذاء فى مصر بزيادة رقعة الأراضى الزراعية وتحقيق التنمية كهدف استراتيجى ، وتم البدء بالمشروع القومى لتنمية سيناء عام 1994 وتوصيل مياه النيل الى سيناء عبر ترعة السلام التى تضيف مساحة 400 ألف فدانا الى الرقعة الزراعية منها 125 ألف فدانا بالمحافظات المجاورة و 275 ألف فدانا داخل شمال سيناء .

الى جانب الاستفادة من محطة معالجة مياه بحر البقر التى تضيف مساحة 600 ألف فدانا جديدة الى زمام الأراضى الزراعية بالمحافظة ، وأنه سيتم البدء فورا فى تنفيذ المرحلة الأولى لاستصلاح وزراعة مساحة 460 ألف فدانا يجرى انشاء البنية الأساسية لها وتجهيزها للزراعة