السيطرة على 4 حرائق بأسوان دون إصابات أو خسائر فى الأرواح

تمكنت جهود رجال الحماية المدنية بأسوان من السيطرة على 4 حرائق اندلعت في مناطق متفرقة دون وجود إصابات أو خسائر فى الأرواح .

فقد تمكنت وحدة الحماية المدنية بنصر النوبة من السيطرة على حريق اندلع في كمية من القصب بمشروع وادي النقرة ، بينما نجحت جهود رجال وحدة الحماية المدنية بكوم أمبو من السيطرة على حريق نشب في حظيرة مواشي بقرية العباسية وهو ما أسفر عن نفوق 5 مواشي ، فيما تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق في زيارة مواشي بقرية الأحمدية، دون وقوع خسائر ، وتمكنت أيضاً من السيطرة على حريق اندلع في ورشة نجارة بمنطقة الألبان بمدينة كوم أمبو .

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