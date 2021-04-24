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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على 4 حرائق بأسوان دون إصابات أو خسائر فى الأرواح

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق - أرشفية

تمكنت جهود رجال الحماية المدنية بأسوان من السيطرة على 4 حرائق اندلعت في مناطق متفرقة دون وجود إصابات أو خسائر فى الأرواح .

فقد تمكنت وحدة الحماية المدنية بنصر النوبة من السيطرة على حريق اندلع في كمية من القصب بمشروع وادي النقرة ، بينما نجحت جهود رجال وحدة الحماية المدنية بكوم أمبو من السيطرة على حريق نشب في حظيرة مواشي بقرية العباسية وهو ما أسفر عن نفوق 5 مواشي ، فيما تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق في زيارة مواشي بقرية الأحمدية، دون وقوع خسائر ، وتمكنت أيضاً من السيطرة على حريق اندلع في ورشة نجارة بمنطقة الألبان بمدينة كوم أمبو .

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أسوان السيطرة حرائق إصابات خسائر الأرواح

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