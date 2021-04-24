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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إندونيسيا تعلن غرق الغواصة المفقودة وعلى متنها 53 شخصا

إندونيسيا تعلن غرق
إندونيسيا تعلن غرق الغواصة المفقودة وعلي متنها 53 شخص

أعلنت إندونيسيا، اليوم السبت، غرق غواصة مفقودة قبالة جزيرة بالي لتسدل بذلك الستار على سيناريوهات مختلفة رافقت عمليات البحث لأيام.

وأكد المتحدث باسم البحرية الإندونيسية يودو مارجونو أن الغواصة المفقودة وعلى متنها 53 شخصا، "غرقت".

وقال مارجونو في مؤتمر صحفي "استنادا إلى العناصر التي نعتقد أنها جاءت من (الغواصة) كري نانجالا، قمنا بتغيير وضع الغواصة من مفقودة إلى غارقة".

وأضاف: "عثرنا على حطام وأشياء في المنطقة التي غطست فيها الغواصة للمرة الأخيرة"، موضحا أن هذه القطع جاءت من داخل الغواصة.

وتعتقد السلطات الإندونيسية أن الطاقم استنفذ احتياطيه من الأكسجين، ما يطرح شكوكا حول إمكانية نجاته.

لكن ورغم التقديرات بنفاذ احتياطيات الأكسجين فجر اليوم السبت، إلا أن السلطات تستعد لتنفيذ عمليات إجلاء الناجين المحتملين داخل الغواصة، وإن أقرت بأنها لا تستطيع حاليا التأكد مما إذا كان هناك أي ناجين.

وبدأت السلطات في إندونيسيا جهودًا للبحث عن غواصة مفقودة كانت تشارك في تدريب شمالي جزيرة بالي، لكنها فشلت في إحراز النتائج المتوقعة.

ورجحت تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية أن الغواصة فُقدت أثناء الإبحار على بعد 96 كيلومترا من ساحل جزيرة بالي في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

وقال هادي تاجهاجانتو، قائد البحرية الإندونيسية، في تصريحات إعلامية: "لا زلنا نبحث في مياه بالي على بعد 60 ميلا من الساحل عن 53 شخصا"، كانوا على متن الغواصة قبل اختفائها.

وأضاف أن الغواصة اختفت حوالي الساعة الرابعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي للمنطقة، مشيرا إلى أن القوات البحرية نشرت سفنا حربية للبحث عنها.

والغواصة عبارة عن حاوية بحرية ألمانية الصنع بُنيت عام 1978، وتزن حوالي 1.395 طن، وفقا لموقع رئاسة الوزراء الإندونيسي.

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