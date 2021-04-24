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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استعدادات مكثفة بقطاع السياحة لاستقبال السياحة الروسية بالمقاصد المصرية

صدى البلد

رحب القطاع السياحي بعودة حركة الطيران كاملة بين كافة المطارات المصرية والروسية والذي تم إعلانه في الاتصال التليفوني الذي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من نظيره الروسي الرئيس فلاديمير بوتين.

واعتبر القطاع السياحي القرار خطوة مهمة في إطار التطور الإيجابي الكبير في العلاقات بين البلدين في كافة المجالات ويؤدي إلى توطيد علاقات الصداقة بين الشعبين المصري والروسي بعد وقف الطيران لسنوات .

أعرب العاملون بالقطاع عن تفاؤلهم ببدء طفرة سياحية مع عودة الطيران الروسي

وأكد أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية أن قرار عودة الرحلات الروسية توج جهودا مضنية بذلتها الدولة المصرية علي أعلي مستوي في هذا الملف وعلى مدار عدة سنوات , كما أعطي الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما خاصة بعودة الرحلات الروسية وأصدر توجيهاته باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعودة تلك الرحلات .

 وأضاف الوصيف أن عودة الطيران الروسي يؤكد أن المطارات المصرية علي أعلي مستوي عالمي من الجاهزية لاستقبال الرحلات المختلفة من كل دول العالم .

ووجه الوصيف الشكر إلى القيادة السياسية في كل من مصر وروسيا لدعمهما هذا الملف المهم مساندة لقطاع السياحة في البلدين

 وأكد الوصيف أن المنتجعات المصرية جاهزة لاستقبال السياحة الروسية حيث تم تطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة منذ فترة في كافة الفنادق والمنتجعات المصرية بصورة نالت استحسان العالم كله وأشادت بها المنظمات السياحية والصحية الدولية .

وأشار إلي أن الاتحاد سوف يقوم علي الفور بالتنسيق مع وزارة السياحة والأثار والغرف السياحية الخمس لتشكيل لجان مشتركة تطوف المدن السياحية لمراجعة الأوضاع بمنتجعاتنا والتأكد من جاهزيتها التامة لاستقبال السياحة الروسية مؤكدا أن عودة رحلات الطيران الروسية مؤشر قوي يدعو للتفاؤل بعودة التدفق السياحي من مختلف دول العالم

ومن جانبه رحب الدكتور نادر الببلاوي رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالقرار معتبرا أنه سيؤدي إلى طفرة سياحية كبيرة بالمقاصد المصرية في أسرع وقت .

ووجه الببلاوي الشكر إلى الحكومة لجهدها الكبير في هذا الملف ولسنوات عديدة حتى تم إعادة الرحلات .

وقال ان الغرفة تراجع استعدادات شركات السياحة والنقل السياحي وغيرها لاستقبال السياحة الروسية التي كانت دائما في المركز الاول بقائمة الدول المصدرة للسياحة الي مصر .

 وأعلن الببلاوي أن هناك اجتماعا سيتم عقده خلال أيام قليلة بين شركات السياحة المصرية العاملة في السوق الروسي وهيئة تنشيط السياحة لبحث كافة الاستعدادات للعمل في السوق الروسي وإزالة أية معوقات تواجه الشركات في هذا الإطار

وأكد علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة الفنادق أن القطاع السياحي كان ينتظر قرار عودة الرحلات الروسية منذ فترة خاصة في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين .

وشدد عاقل على جاهزية المنتجعات المصرية لاستقبال السياحة الروسية في ظل توافر كافة الإجراءات الاحترازية وعلي أعلي مستوي , مشيرا إلى أن اللجنة سوف تتواصل مع الغرف الفرعية بالمحافظات السياحية لبحث الاستعدادات لاستقبال السياحة الروسية وبحث أية متطلبات في هذا الشأن , كما أن هناك تواصل بناء ومثمر مع كل من وزارة السياحة والآثار واتحاد الغرف السياحية لإزالة أية معوقات أمام استقبال السياحة الروسية  ، وتشكيل لجان مشتركة لمراجعة من جاهزية المنشآت الفندقية للطفرة السياحية المتوقعة بعد عودة السياحة الروسية

السيسي إتحاد الغرف السياحية

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