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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أمانة حماة الوطن بجنوب سيناء تكرم المجاهدين فى حرب العاشر من رمضان

أمانة حماة الوطن
أمانة حماة الوطن بجنوب سيناء تكرم المجاهدين فى حرب اكتوبر

كرمت أمانة  حزب حماة الوطن جنوب سيناء  المجاهدين  وأبناءهم الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن و كان لهم دور في حرب العاشر من رمضان.

وأكد الشيخ عيد حمدان ، أمين أمانة جنوب سيناء  بحزب حماة الوطن إنه تم منحهم شهادات التكريم وسط حضور كبير من أهالي سيناء.

وأضاف الشيخ عيد حمدان  أن سجل بطولات أهالي سيناء يحمل  الكثير ممن خُلدت ذكراه في صفحات التاريخ، وكل ذرة تراب من سيناء رويت بدمائهم الزكية، شاهده على التضحيات والبطولات.

وأشار إلى أنه لم تقتصر هذه البطولات على قبيلة معينة، لكن أهالي سيناء شاركوا بلا استثناء وقدموا مساعدات للقوات المسلحة، سواء أكانوا رجالا أو نساء وشبابا وأطفالا وشيوخا.

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جنوب سيناء حزب حماة الوطن حرب العاشر من رمضان أهالي سيناء القوات المسلحة

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