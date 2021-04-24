أمانة حماة الوطن بجنوب سيناء تكرم المجاهدين فى حرب العاشر من رمضان

كرمت أمانة حزب حماة الوطن جنوب سيناء المجاهدين وأبناءهم الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن و كان لهم دور في حرب العاشر من رمضان.

وأكد الشيخ عيد حمدان ، أمين أمانة جنوب سيناء بحزب حماة الوطن إنه تم منحهم شهادات التكريم وسط حضور كبير من أهالي سيناء.

وأضاف الشيخ عيد حمدان أن سجل بطولات أهالي سيناء يحمل الكثير ممن خُلدت ذكراه في صفحات التاريخ، وكل ذرة تراب من سيناء رويت بدمائهم الزكية، شاهده على التضحيات والبطولات.

وأشار إلى أنه لم تقتصر هذه البطولات على قبيلة معينة، لكن أهالي سيناء شاركوا بلا استثناء وقدموا مساعدات للقوات المسلحة، سواء أكانوا رجالا أو نساء وشبابا وأطفالا وشيوخا.

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