شاهد.. مصنع حلاوة طحينية سجن المرج من الداخل

داخل أسوار سجن المرج العمومي، يوجد مصنع ضخم لإنتاج الحلاوة الطحينية، يضم عدد كبير من الاجهزة الضخمة والتى يعمل على تشغيلها نزلاء السجن بعدما يتم تدريبهم على يد المتخصصين فى تلك الماكينات.

ينتج مصنع حلاوة طحينية، سجن المرج كميات كبيرة من الحلاوة التى يتم بيعها للمواطنين فى الاسواق وتعد من افضل الانواع.

قال احد العاملين من السجناء داخل المصنع انه يعمل فى المصنع منذ عام وان شيفت العمل داخل المصنع ٨ ساعات يقوم من خلالها العامل بمتابعة الماكينة او العجانة المسؤول عنها وذلك مقابل مرتب شهرى يصرف لهم من قبل ادارة السجن.

واضاف ان كل سجن يكتب ورقة رغبات لو احد فى ممارسة اى مهنه سواء داخل المصنع او تعلم مهنه حرفيه اخرى وهو ما توافق عليه ادارة السجن فورا .

جاء ذلك خلال الزيارة التى نظمتها وزارة الداخلية لوفد عدد من القنوات ووكالات الانباء الاجنبية والمحلية ولجان حقوق الانسان واعضاء لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب لسجن المرج .

واشاد الزوار بالنظام المتواجد داخل السجن والاجرائات الاحنرازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا .

والتزم جميع الحضور سواء من نزلاء السجن او الحضور بارتداء الكمامات والاتزام بالاجرائات الاحترازية التى فرضتها ادارة السجن.

وكان فى استقبال الزائرون اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية للسجون وعدد من قيادات وزارة الداخلية.



وشهدت سجون مصر بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.