وزيرة الصحة: تسجيل اللقاحات ليست للأطباء فقط ولكن التمريض أيضأ

قالت الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة ، إن صندوق المخاطر الطبية أو تعويضات المخاطر الطبية سقوم الوزارة بنشر مواد قانونه اليوم السبت التى تعرف مستحقى تعويضات شهداء الأطقم الطبية وخلال أيام معدودة وتم جمع مصادر التمويل وسيتم انعقاد لأول مجلس إدارة بهذا الشأن وسيتم إمداد الإعلاميين بتفاصيل هذا الأمر .

وأوضحت “زايد ” ، خلال مؤتمر صحفى حول مستجدات كورونا ، أن محافظة أسوان تشهد انخفاضا ب أعداد اصابات كورونا ، أما الأقصر ف الأعداد ثابتة وانخفاض أيضأ ، أما سوهاج ترتفع ارتفاعات بسيطة فى القدرة الاستيعابية وما تم التشديد عليه هى حالات العزل المنزلى التى تأتى متأخرة والتى تعد مسئولية المواطن معقبة “ هات والدك أو والدتك أو المصاب عندك بدرى إحنا بنستقبل الحالات وسجلوا فى العزل المنزلى واحنا بنتابع الحالات ونعطيهم الأجهزة البسيطة التى تقيس نسبة الأكسجين فى الدم وتم تدريبهم عليها ".

وأشارت إلى أن تسجيل اللقاحات يشمل جزءا مخصوصا فى بوابة التسجيل للأطقم الطبية وعليهم ان يسجلوا بياناتهم لافتة إلى أن الأمر لا يقتصر على الأطباء فقط بل يشمل الصيادلة والتمريض ، والأسنان والعلاج الطبيعى ، والإدرايين والعمال وكل من يعمل فى المستشفيات وتم توفير اللقاحات وعليهم فقط ان يسجلوا ومن قام بالتسجيل لا يزيد على 50% .