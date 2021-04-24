كواليس الطاووس.. سميحة أيوب: دور سهر الصايغ في المسلسل فرصة عمرها

مسلسلات رمضان 2021

حالة كبيرة من النجاح حققها صناع مسلسل الطاووس، المعروض عبر قناة «صدى البلد» الفضائية، في الموسم الدرامي الرمضاني 2021، ولعبت الفنانة القديرة سميحة أيوب، دور السيدة المسيحية «ماتيلدا» في المسلسل باقتدار.

وكشفت عبر موقع "صدى البلد"، كواليس هذا العمل، ورأيها في قضايا الاغتصاب والتحرش التي يسلط المسلسل الضوء عليها.



وأعربت الفنان القديرة سميحة أيوب عن سعادتها بكواليس مسلسل الطاووس، المعروض حاليًا عبر قناة صدى البلد الفضائية خلال الموسم الدرامي الرمضاني، مبدية إعجابها بالمخرج رؤوف عبد العزيز، قائلة: «مخرج رائع رائع رائع»، مشيرة إلى أنها لم تأخذ وقتًا طويلًا في التحضير لشخصية «ماتيلدا» التي جسدتها في الأحداث.

وقالت سميحة أيوب، إن سهر الصايغ، فنانة جميلة وموهوبة، ودور «أمنية» التي جسدته في مسلسل الطاووس، فرصة عمرها وانطلاقة لها، ومن حسن حظها أنها لعبته بامتياز، مشيرة إلى أن المخرج رؤوف عبد العزيز، كان حريص على توجيه الفنانين أمام الكاميرا وكل صغيرة خلال العمل.

وحول ردود الفعل، أوضحت سميحة أيوب، أن مسلسل الطاووس بعيد تمامًا عن قضية الفيرمونت، المثارة للجدل، مشيرة إلى أن كل القضايا متاحة للمناقشة في أي عمل فني، لأن المناقشة تردع أي فعل شاذ، لافتة إلى أنها عندما تقرأ السيناريو تكون رأي حول مدى نجاحه، وأنها توقعت أن يكون الطاووس مسلسل هام وناجح خلال هذا الموسم.



ملخص أحداث مسلسل الطاووس

يسلط المخرج رؤوف عبد العزيز الضوء في مسلسل "الطاووس" على إحدى القضايا الهامة كعادته في الأعمال الدرامية التي يقدمها.

ويرفع برومو العمل الحرج ليكشف الكثير من التفاصيل في واحدة من أهم القضايا التي تمثل خطورة على المرأة، عندما يتحول فيها البشر إلى ذئاب، وتقودهم غريزتهم إلى هدم الأخلاقيات، وهي قضية الاغتصاب والتحرش.

أبطال مسلسل الطاووس

مسلسل الطاووس، بطولة جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، هبة عبد الغني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.