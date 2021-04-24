بيطرى البحر الأحمر: حصنا 5900 رأس أغنام و2380 بقرى ضد الجلد العقدى

قال الدكتور فتحى سلمى مدير الطب البيطرى بالبحر الأحمر أنه تم تحصين 5900 رأس ماعز وغنم و238 رأس بقرى ماشية مختلفة ضد مرض الجلد العقدى منذ بدء الحملة والتى تستمر على مدار شهر بمختلف مدن المحافظة.

حيث أطلقت مديرية الطب البيطرى بالبحر الأحمر، الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي ومرض جدري الأغنام، بجميع مراكز وقرى المحافظة، وذلك وفقا لخطة التحصين المعلن عنها للحفاظ على الثروة الحيوانية.



قال الدكتور فتحى سلمى ، مدير مديرية الطب البيطرى بالبحر الأحمر ، أن هذا المرض يعد من أخطر الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية والتي تعد كإحدى دعائم الاقتصاد القومي.

وناشد «سلمى » جميع مربي الماشية بالتعاون مع الأطباء والمعاونين العاملين بالحملة لتحصين جميع المواشي، لما يمثله التحصين من ضرورة قصوى، لحماية الماشية من خطر تلك الأمراض المدمرة للثروة الحيوانية والاقتصاد القومي.

وناشد سلمى الأهالى سرعة التحصين للحفاظ على الثروة الحيوانية بكل مدن البحر الأحمر

وأشار سلمى إلى أن التحصين بمقابل 10 جنيهات للماشية و5.57 قرش للماعز والغنم

وأوضح سلمى إلى أن التحصين فى مدن مرسى علم وحلايب وشلاتين على نفقة الجهاز التنفيذى التابع لوزارة الزراعة وذلك حرصا من الوزارة على تخفيف العبء على أهالى الجنوب بالبحر الأحمر والحفاظ على الثروة الحيوانية ومنع انتشار الأمراض.