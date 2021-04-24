هادي خشبة: موسيماني يملك قائمة نموذجية ولم يصل لمرحلة الإبداع مع الأهلي

أكد هادى خشبة نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق ، أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للمارد الأحمر لم يصل لمرحلة الإبداع التي وصل إليها مانويل جوزيه مع القلعة الحمراء.

وقال هادى خشبة الذى حل ضيفاً على برنامج النجوم فى رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "موسيمانى يملك قائمة نموذجية من اللاعبين تعطيه أفضلية في التدوير والاستفادة بكل اللاعبين في كل المراكز".



وأضاف: "موسيمانى لم يصل لمرحلة الإبداع مع الأهلى التي وصل لها مانويل جوزيه إبان قيادته للأهلى".



وأكمل نجم الاهلى الأسبق: "الأهلى قرر فك ارتباطه بفايلر بعدما شعر بقلة تركيزه مع الفريق بعد جائحة كورونا".

