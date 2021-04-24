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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

تجاهل واستفزاز ونعي.. ماذا قال محمد رمضان بعد وفاة الطيار أشرف أبو اليسر؟

محمد رمضان و الطيار
محمد رمضان و الطيار اشرف ابو اليسر

توفي اليوم الطيار أشرف أبو اليسر بعد وعكة صحية تعرض لها مؤخراً عقب أزمته مع الفنان محمد رمضان. 

وقصت المحكمة بتعويض الطيار أشرف أبو اليسر، بمبلغ 6 ملايين جنيه إلآ أن هذه الأموال لم تكن كافية كي يتخطى ما حدث معه بعد إيقافه عن الطيران مدى الحياة، بسبب صورة وفيديو نشرهما محمد رمضان وهو يقود الطائرة التي كان على متنها في رحلة، وسمح له الطيار بالقيادة. 

محمد رمضان استفز جمهوره بالعديد من الفيديوهات مؤخراً بعد قرار المحكمة بإلزامه بدفع تعويض 6 ملايين جنيه للطيار أشرف أبو اليسر، فقام بنشر عدة فيديوهات وهو يلقي الدولارات في الماء وعلى الأرض، في تحدى غير مباشر لقرار المحكمة، وهو ما أثار الجدل مؤخراً وعرض محمد رمضان للهجوم والانتقادات بسبب تلك الأفعال التي رفضها متابعوه على مواقع التواصل الإجتماعي . 

ماذا قال محمد رمضان بعد وفاة الطيار أشرف أبو اليسر ؟ 

انتشر خبر وفاة الطيار أشرف أبو اليسر منذ صباح اليوم، لكن محمد رمضان لم يرغب في التعليق سريعا، بل نشر أولاً على حسابه على أنستجرام وفيسبوك منشوراً عن مسلسله موسى ، حيث كتب :" الحمدلله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ، مسلسل موسى تريند رقم واحد على يوتيوب " . 

يبدو أن هذا المنشور استفز الجمهور، بعد تجاهل محمد رمضان خبر وفاة الطيار أشرف أبو اليسر، وهو ما عرضه للانتقادات المستمرة والهجوم اللاذع  في التعليقات على المنشور وهو ما دفعه لنشر منشور أخر مرفق بصورة الطيار أشرف أبو اليسر، وكتب محمد رمضان :" إنا لله وإنا إليه راجعون .. الطيار أشرف أبو اليسر في ذمة الله ربنا يرحمه برحمته التي وسعت كل شيئ ويسكنه فسيخ جناته ويصبر أهله وأحبابه " .

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