حسام موافي: السكر والضغط مرض لا رجعة فيه.. وهذا سبب آلام الكعب في الصباح

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بطب قصر العيني، إن البعض يعانون من آلام في الكعب في الصباح ومن النادر أن يكون هذا الألم بسبب النقرس .

وأضاف حسام موافي في برنامجه " ربي زدني علما " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أعتقد أن سبب الألم في الكعب شوكة عظمية ويجب عمل أشعة على الكعب الأيمن والأيسر للتأكد من عدم وجود شوكة عظمية .

وتابع حسام موافي : “لا يوجد شيء يسمى الشفاء من الضغط والسكر، والضغط والسكر مرض لا رجعة فيه ويمكنك ضبط السكر والضغط ولكن مع استمرار أخذ الدواء ”.

وأكمل حسام موافي:" أي مواطن عنده صداع لا يقوم بتشخيص نفسه لأن أسبابه كثيرة، والصداع هو أكثر الأعراض شيوعا في مختلف الأمراض ".