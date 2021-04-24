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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس مجلس النواب الأمريكي: الإبادة الجماعية للأرمن أحد أسوأ الأعمال الوحشية في التاريخ

رئيسة مجلس النواب
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي

وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الإبادة الجماعية للأرمن بكونها أحد أسوأ الأعمال الوحشية في التاريخ.

وقالت بيلوسي، تعليقًا على اعتراف الرئيس الأمريكي جو بايدن رسميًا بالإبادة الجماعية للأرمن: "نتعهد بالوقوف ضد الكراهية والعنف ونجدد دعمنا للسلام".

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وأصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اعترافًا رسميًا من الولايات المتحدة بجرائم إبادة ارتكبتها الدولة العثمانية بحق الأرمن إبان الحرب العالمية الأولى.

وقال بايدن في بيان: "في هذا اليوم من كل عام ، نتذكر أرواح جميع الذين ماتوا في الإبادة الجماعية للأرمن في العهد العثماني ونجدد التزامنا بمنع حدوث مثل هذه الفظائع مرة أخرى".

وأضاف بايدن: "ابتداءً من 24 أبريل 1915 ، مع اعتقال المفكرين الأرمن وقادة المجتمع في القسطنطينية على يد السلطات العثمانية، تم ترحيل مليون ونصف المليون أرمني أو ذبحهم أو نقلهم إلى الموت في حملة إبادة".

وتابع بايدن: "نكرم ضحايا هذه الفاجعة الكبرى حتى لا يضيّع التاريخ أبدًا أهوال ما حدث. ونتذكر حتى نظل يقظين دائمًا ضد التأثير المدمر للكراهية بجميع أشكالها".

واستطرد بايدن: "أُجبر معظم الناجين على البحث عن منازل جديدة وحياة جديدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة. ونجا الشعب الأرميني وأعاد بناء مجتمعه".

وأكمل بايدن: "على مدى عقود، أثرى المهاجرون الأرمن الولايات المتحدة بطرق لا حصر لها، لكنهم لم ينسوا أبدًا التاريخ المأساوي الذي جلب الكثير من أسلافهم إلى بلادنا. نحن نكرم قصتهم ونرى هذا الألم ونرسخ التاريخ. نحن لا نفعل ذلك لإلقاء اللوم ولكن لضمان عدم تكرار ما حدث".

الأرمن إبادة الأرمن بيلوسي تركيا بايدن

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