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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحكومة تقلص اقتراضها من البنوك بمعدل 4 مليارات جنيه في أسبوع

وزارة المالية
وزارة المالية

قلصت الحكومة من حجم اقتراضها من الجهاز المصرفي لتدبير الفجوة التمويلية لهذا الاسبوع بمعدل 4 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي .


وتستهدف حكومة  الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ عبر وزارة المالية؛ الاقتراض من البنوك ، للسيطرة علي عجز الموازنة العامة والوفاء بالالتزامات الحكومية.

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وكشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية تلقي "صدى البلد" نسخة منه؛ عن زيادة حجم عمليات السيولة المالية المستهدفة لهذا الأسبوع بقيمة تقدر بـ 48.5 مليار جنيه .


وذكرت وزارة المالية؛ أنه تم الاتفاق مع البنوك المصرية والمؤسسات المالية المحلية والدولية؛ من خلال أدوات الدين المحلية من أذون وسندات الخزانة المحلية.


أوضحت الوزارة أنه تم الاتفاق مع البنك المركزي المصري باعتباره مرتب صفقات الطرح عبر 3 عطاءات دورية لهذا الأسبوع من سندات وأذون الخزانة المحلية.


ومن المستهدف طرح أذون خزانة بقيمة 36 مليار جنيه خلال يومي الأحد والخميس من هذا الأسبوع، موضحًا أنه سيتم بيع أجلي 91 و 273 يومًا اعتبارا من اليوم، الأحد، بقيمة 18.5 مليار جنيه وأجلي 182 و364 يومًا بقيمة 16.5 مليار جنيه .
وقالت الوزارة إنها ستبيع سندات خزانة من استحقاقات 1.5 و 3 و 7 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 13.5 مليار جنيه اعتبارًا من غدٍ الاثنين.
 

الجهاز المصرفي الحكومة الفجوة التمويلية مال واعمال اخبار مصر

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