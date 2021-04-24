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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

قصة وقوف جيش سيدنا سليمان بسبب كلام نملة.. أزهري يروي التفاصيل

صدى البلد

حكى الشيخ محمود عويس، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، قصة وقوف جيش سيدنا سليمان بسبب كلام نملة.

وقال عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في فيديو لـ صدى البلد، إن الله أعطى سيدنا سليمان ملكا عظيما، من ذلك فهم منطق الطير، وذات مرة كان يسير سيدنا سليمان بحيشه "العرمرم" وفجأة أوقف سيدنا سليمان، الجيش بأكلمه، ليسمع تحذير نملة أخواتها من سيدنا سليمان وجيشه.

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واستشهد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بقوله تعالى "حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ".


وأشار إلى أن سيدنا سليمان، سمع الحوار كاملا بين النمل، فوقف متبسما مستشعرا نعمة الله عليه، فيقول الله تعالى عن هذا الموقف "فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ".

 

قصة أصحاب السبت

روى الشيخ عبد القادر الطويل، عضو مركز الأزهر العالمي  للفتوى الإلكترونية، قصة أصحاب السبت، واختبار الله لهم، لأخذ قصة وعبرة منها.

وقال العالم الأزهري، عبد القادر الطويل، في فيديو لصدى البلد، إن أصحاب السبت كانوا يسكنون في قرية على ساحل البحر في زمن سيدنا داوود عليه السلام، ولم يكونوا يعبدون الله حق عبادته وكانوا في لهو بالتجارة والزراعة، ففرض الله عليهم يوم السبت فقط للعبادة وحرم عليهم الانشغال بأي شيء آخر.

وأضاف، أن الله كان يختبر أصحاب السبت بهذه الفريضة، فكانت الأسماك تأتي لهم على شاطئ البحر، في يوم السبت المحرم عليهم العمل فيه، فصبروا بعض الأيام على هذا الاختبار، حتى قام أحدهم بالاصطياد في يوم السبت.

حيلة قصة أصحاب السبت 

وأشار إلى أن أهل القرية صاحبة قصة أصحاب السبت، بدأوا في الاصطياد يوم السبت بحيلة وخدعة، وانقسم الناس على ثلاثة فرق، فرقة تصطاد يوم السبت بحيلة، وفرقة تقف للمشاهدة، وفرقة ثالثة وجهت النصح لهم.

وذكر أن الله نص على هذا الأمر حين قال "وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ۙ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُ".

عقوبة أصحاب السبت

وأشار إلى أن الله عاقبهم، ومسخهم على هيئة قردة وجعل لهم عقول البشر كما هي.

مركز الازهر العالمي للفتوى سيدنا سليمان جيش منطق الطير النمل

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