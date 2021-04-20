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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم تطعيم لقاح كورونا في نهار رمضان.. الأزهر يرد.. فيديو

حكم أخذ لقاح كورونا
حكم أخذ لقاح كورونا في نهار رمضان

ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم أخذ لقاح كورونا في نهار رمضان وهل يؤثر على صحة الصوم؟

وأجاب الشيخ أحمد ممدوح، أحد وعاظ الأزهر الشريف، أن الحكم على الشئ فرع عن تصوره، منوها أن لقاح كورونا هو عبارة عن حقنة في العضد أو العضل أو الوريد، يأخذها الإنسان كي تقيه من هذا الفيروس.

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وأشار إلى أنه بما أن هذه الحقنة تدخل في ظاهر البدن، وليس من منفذ معتاد طبيعي يصل إلى الجوف، فهذا ليس من مفسدات الصوم.

حكم أخذ مسحة كورونا في نهار رمضان 
ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال يقول صاحبه : "ما حكم الدين في أخذ مسحة كورونا في نهار رمضان وهل تفسد الصوم أم لا؟

وأجاب الشيخ أحمد ممدوح، أحد وعاظ الأزهر الشريف، في فيديو لـ صدى البلد، أن الحكم على الشئ فرع عن تصوره، فلما كانت مسحة كورونا عبارة عن قطنة وما شابهها تدخل عن طريق الأنف ثم تخرج فإنها بذلك لا تفسد الصوم.

وأوضح، أن هذه القطنة لا تصل إلى الجوف فمن شروط فساد الصوم أن يصل الشئ إلى الجوف وزاد الحنفية مع استقراره بداخلها، وبناءا على ذلك فإنها لا تفسد الصوم.

ودعا الشيخ أحمد ممدوح، الله عزوجل أن يرفع عن الأمة البلاء والوباء ويزيل جائحة كورونا عن البشرية كلها.

الازهر الشريف جائحة كورونا البحوث الإسلامية صحة الصوم حكم أخذ لقاح كورونا

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