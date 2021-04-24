أعراض فيروس كورونا وطرق مواجهته

يعد السعال والحمى المصحوبان بضيق في التنفس من العلامات المؤكدة على الإصابة بفيروس كورونا؛

ويضع السعال الجاف المستمر الكثير من الضغط على الجهاز التنفسي، لكن هذا لا ينبغي أن يتركك تلهث للحصول على الهواء.

ويصاب معظم المصابين بفيروس كورونا بمرض خفيف إلى متوسط ​​ويتعافون دون دخول المستشفى.

و نقدم في هذا التقرير بعض أعراض فيروس كورونا ؛ وفقا لموقع timesofindia.

الأعراض الأكثر شيوعًا فيروس كورونا...

حمة

سعال جاف

تعب

أعراض أقل شيوعًا:

اوجاع والآم إلتهاب الحلق

إسهال

التهاب الملتحمة

صداع الراس

فقدان حاسة التذوق أو الشم

طفح جلدي على الجلد أو تغير لون أصابع اليدين أو القدمين

الأعراض الخطيرة فيروس كورونا..

صعوبة في التنفس أو ضيق في التنفس ألم في الصدر أو ضغط

فقدان الكلام أو الحركة

اطلب عناية طبية فورية إذا كانت لديك أعراض خطيرة.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة والذين يتمتعون بصحة جيدة التعامل مع الأعراض في المنزل و في المتوسط ​​، يستغرق الأمر من 5 إلى 6 أيام من إصابة شخص ما بالفيروس حتى تظهر الأعراض ، ومع ذلك قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 14 يومًا.

وأكد الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، على ضرورة التزام المواطنين وخاصة في صعيد مصر ومحافظة سوهاج، بالإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد 19، قبل تفاقم الأزمة