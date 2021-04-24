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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حلمي بكر: وليد سعد أستاذ .. وعمرو مصطفى ملحن كويس

الموسيقار حلمي بكر
الموسيقار حلمي بكر

تحدث الموسيقار حلمي بكر، عن المقارنة ترتيبه بين بليغ حمدي وسيد مكاوي ومحمد الموجي، قائلا: "إن لم أحترم من سبقني لن أكون على الأرض، فكل من سبقني أستاذ وحتى لو التلميذ تفوق فإن هذا الأمر لا يجعل التلميذ يتمادى ويقل أدبه على الأساتذة".

وأضاف  "بكر " ، خلال لقائه مع برنامج "العرافة" المُذاع على فضائية "المحور"، أن الموسيقار الراحل عمار الشريعي كان امتدادا لمدرسته في التلحين، موضحًا: "عمار رحل جسدا وبقى عملا .. في فرق بين عمل يستمر ويعيش وعمل يفرقع".

وتابع، أنه معجب بصلاح الشرنوبي وفاروق الشرنوبي ووليد سعد، موضحًا: "وليد سعد أستاذ، والجيل الحالي به الكثير من الموهوبين لكن زحمة الأسماء جعلتني أنساها، وعمرو مصطفى ملحن كويس".

ويعد برنامج "العرافة" امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.

الملحن حلمي بكر الملحن وليد سعد عمرو مصطفى اخبار التوك شو الاعلاميه بسمة وهبة برنامج العرافة بليغ حمدي سيد مكاوي

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