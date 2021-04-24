مصطفي محمد يقود جالاتا سراي للفوز على انطاليا سبورت بالدوري التركي

حقق فريق جالاتا سراي فوزا صعبا على انطاليا سبورت بهدف دون رد ضمن الجولة السابعة والثلاثين من الدوري التركي.

واستطاع المهاجم المصري أن يسجل هدف تقدم جالاتا سراي في الدقيقة 77 من اللقاء بعدما تلقى كرة عرضية صوبها بالقدم مباشرةً داخل الشباك.

وغاب مصطفى محمد عن التسجيل مع جالاتا سراي منذ آخر هدفين سجلهما في شباك بلدية أرضروم سبور يوم 27 فبراير الماضي.

ورفع مصطفى محمد رصيد أهدافه في الدوري التركي إلى ستة أهداف مع جالاتا سراي منذ انتقاله إليه من الزمالك نهائة يناير الماضي.