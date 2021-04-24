متحدث السياحة: مصر على أتم الاستعداد لاستقبال الوفود من كل دول العالم

قالت الدكتورة سها بهجت، المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة والآثار، إن السياحة الروسية من أكبر الأسواق المصدرة للسياحة الترفيهية على شواطئ البحر الأحمر.



وأضافت "بهجت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"، إن قرار عودة السياحة الروسية إلى مصر سوف ينعش الآمال بطفرة سياحية خلال الفترة المقبلة، لافته: "الدولة المصرية على أتم الاستعداد لاستقبال كافة الوفود السياحة من كل دول العالم".



وأوضحت: "بدأنا الاستعدادات منذ فترة كبيرة، أيا كان مصدر السياحة سواء روسيا أو غيرها من الدول"، مؤكدة: "هناك دعم كبير من الدولة المصرية لقطاع السياحة".



وأشارت: "بالرغم من جائحة وأزمة فيروس كورونا إلا أن معدلات السياحة في مصر كانت في ازدياد، وذلك لأن ثقة السائح في السوق المصري كبيرة جدا".