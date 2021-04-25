الثلاثاء .. جامعة حلوان تنظم دورة حول إدارة الوقت

ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان ، ورشة تدريبية بعنوان « إدارة الوقت والاجتماعات »، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن عقد هذه الورش يأتى تأكيدا على الدور الحيوي والهام الذي تقوم به الجامعة فى النهوض بالبحث العلمي ومخرجاته، والعمل على تحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمى حتى توفر مخرجاته حلولاً واقعية للمشاكل التي يواجهها المجتمع.



ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، مجموعة من البرامج التدريبية خلال شهر أبريل 2021، التي تهدف إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



تهدف برامج المركز إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

وحدد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، موعد الورشة حيث تقام يوم الثلاثاء الموافق 27 ابريل 2021 على مدار يومين، وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا يومي الثلاثاء والأربعاء 27/28 ابريل.

كما تقام الورشة التدريبية بنظام التعليم عن بعد (أون لاين) عبر تطبيق "zoom".



جدير بالذكر انه بدٱت امس السبت، ٨ جامعات حكومية في استقبال أوراق الأساتذة الراغبين للترشح لمنصب رئيس الجامعة وفقا لقرارات المجلس الاعلى للجامعات بفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجامعة بكل من جامعات : (بنها - قناة السويس - السويس - حلوان - القاهرة - دمياط - سوهاج - بني سويف ) .



قدم الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والسادة النواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب بالجامعة بالتهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء.

و أعرب رئيس جامعة حلوان عن عظيم تقديره واعتزازه البالغ بأبناء القوات المسلحة المصرية الذين سطروا بأحرف من نور أعظم ملاحم التضحية والفداء، و بذلوا الغالى والنفيس فى سبيل إعلاء راية مصر و استرداد العزة و الكرامة، مؤكدًا على أن هذه المناسبة تعد تتويجا لمعركة الحرب و السلام التى شهدت تضحيات باسلة من أبناء جيش مصر العظيم من أجل تحرير سيناء الغالية.

