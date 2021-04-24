مسلسل الاختيار 2 الحلقة 12.. القبض على الخائن محمد عويس

مسلسلات رمضان 2021

عرضت قناة ONE الفضائية، الحلقة الثانية عشر لمسلسل الاختيار 2، لـ كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، والتي شهدت تطورات في الأحداث منذ بدايتها.

مبخص أحداث الحلقة الثانية عشر لمسلسل الاختيار 2

بدأت الحلقة الثانية عشر لمسلسل الاختيار 2، بمشهد ملحمي لقوات الأمن المركزي على أحد الأوكار في محافظة الإسماعيلية الذي يتم استخدامه لتخزين السلاح تمهيدًا لبيعه للتكفيريين في سيناء.

يبدأ المشهد بذهاب الضابط يوسف رفاعي، مع مجموعة من زملائه للمنزل المرصود ببيع سلاح للتكفيريين في الاسماعيلية، متخفين في سيارات نقل، وتتمكن قوات الأمن من مداهمة المنزل بعد تدخلهم متخفيين.

وشهدت أحداث الحلقة الثانية عشر لمسلسل الاختيار 2، قيام الضابط زكريا يونس (كريم عبد العزيز) باستجواب الإرهابي (أبو يوسف) الذي يطلب الطمئنان أولًا على زوجته وابنته، فيقوم الضابط بطمأنته، ثم ينهار الإرهابي، ويخبرهم بأنه سيعترف بكل شئ.

ويتوصل الأمن الوطني إلى أن الضابط الخائن محمد عويس (أحمد شاكر عبد اللطيف) هو المتورط في قتل صديقه الضابط الشهيد محمد مبروك (إياد نصار)، وتتوجه قوة للقبض على عويس بالفعل، وينفعل الضابط زكريا عليه ويقوم بضربه داخل جهاز الأمن الوطني، ما يجعل رئيس الجهاز يذهب إليه، ويخبره أنهم سيقومون باستجوابه.

يذهب الضابط يوسف رفاعي (أحمد مكي) لحضور دروس دينية في مسجد تابع لأحد الجماعات التكفيرية، في الوقت الذي تترصد فيه مجموعة إرهابية الضابط زكريا يونس، وتراقبه تحت منزله، ويقرر الضابط النزول لهم على مواجهتهم، وتختتم أحداث الحلقة.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2

ويعرض مسلسل الاختيار 2 على قناة ON E الفضائية، في تمام الساعة التاسعة مساء، كما يتم عرض المسلسل عبر قناة art حكايات في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، والإعادة في تمام السابعة صباحا والثالثة ظهرا، كما تعرض قناة art حكايات 2، المسلسل في تمام الساعة الثانية صباحا، والإعادة في تمام العاشرة صباحا والسادسة مساء.

مسلسل الاختيار 2 يجسد بطولات الداخلية

مسلسل الاختيار 2 ملحمة وطنية جديدة تجسدها الدراما المصرية، في رمضان امتدادا للجزء الأول من مسلسل الاختيار، الذي عُرض في الموسم الماضي وحقق نجاحا ساحقا وتعاطفا كبيرا من أطياف الشعب المصري.

وتمتد سلسلة الاختيار هذا العام مع قصص جديدة من واقع فعلي تعكس بطولات وحكايات حدثت بالفعل على الساحة السياسية خلال الفترة 2013 وحتى الآن، إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

ملخص أحداث مسلسل الاختيار 2

الاختيار 2 واحد من أهم مسلسلات رمضان 2021، ويدور العمل الفني حول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.

أبطال مسلسل الاختيار 2

مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.