موسيماني: الأهلي قدم مباراة جيدة أمام إنبي وأنهينا اللقاء في الشوط الأول

أبدي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد بتروسبورت والمرحلة من الجولة الـ١٣ في بطولة الدوري الممتاز.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «قدمنا مباراة جيدة ونجحنا في إنهاء المباراة في الشوط الأول، لأول مرة منذ فترة طويلة، وأجرينا عدة تغييرات من أجل الحفاظ على اللاعبين».

وأضاف: «كانت هناك ٤ تغييرات من أجل الحفاظ على اللاعبين والتغيير الأخير (وليد سليمان) كان تغييرًا خططيًّا. حاولنا الحفاظ على اللاعبين خاصة أن هناك ٨ مباريات يخوضها الفريق في فترة قصيرة».

وأكمل المدير الفني للأهلي: «كان لدينا شهية مفتوحة من أجل المكسب، ومباراة اليوم كانت ردًّا على مواجهة سموحة التي أضعنا فيها العديد من الفرص المؤكدة. أنا فخور بفريقي، هذه هي كرة القدم، أحيانًا تحتاج إلى هزيمة من أجل تصويب الأخطاء، وهو ما نجحنا فيه وأحرزنا هدفين بسرعة في بداية المباراة».

وأكد موسيماني أن الفرص التي أتيحت للفريق اليوم لم تكن سهلة، لكن اللاعبين نجحوا في ترجمتها إلى أهداف، على عكس ما حدث في مباراة سموحة.

واختتم موسيماني تصريحاته بالتأكيد أنه عقد جلسة مع حسين الشحات قبل المباراة، وأكد له أنه لاعب كبير وأنه في ظهره، وينتظر منه المستوى الرائع الذي يقدمه، والذي يتوقعه منه الجميع، واليوم رد الشحات بشكل عملي في الملعب وأحرز هدفًا ونجح في صناعة الهدف الثاني.

وحقق الأهلي فوزًا مستحقًّا على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء السبت ضمن مؤجلات الأسبوع رقم 13 لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل أهداف الأهلي حسين الشحات بعد 30 ثانية فقط من بداية المباراة، وأضاف محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 3، وعمرو السولية في الدقيقة 43 بتسديدة صاروخية، فيما سجل هدف إنبي الوحيد رامي صبري من ركلة جزاء مشكوك في صحتها رغم لجوء الحكم محمود عاشور لتقنية «فار».