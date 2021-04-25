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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طائرة الزمالك تخوض أول اختبار حقيقي أمام السويحلي الليبي في بطولة أفريقيا .. اليوم

طائرة الزمالك
طائرة الزمالك

يدخل فريق الزمالك اليوم أول اختبار حقيقي له بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للأندية الأبطال عندما يواجه فريق السويحلي الليبي في الدور قبل النهائي للبطولة المقامة في العاصمة التونسية وتبدأ المباراة في الثانية ظهرا بتوقيت تونس (الثالثة بتوقيت القاهرة) وسط أحلام زملكاوية بالحصول على اللقب الأفريقي السادس في تاريخهم.


المباراة صعبة لأنها أمام منافس قوي يعتبر ضمن قائمة أفضل 4 أندية تشارك في البطولة من بين 16 فريقا بدأت المنافسة في تونس وبالفعل وصلت الأندية الأربعة الكبرى وهي الزمالك والسويحلي إلى المربع الذهبي، مع ممثلي تونس الترجي المنظم وأولمبيك قليبية اللذين وصلا أيضا إلى الدور قبل النهائي ويلتقيان في المباراة الثانية للمربع الذهبي في الخامسة مساء بعد مباراة الزمالك. 


تأهل الزمالك للمربع الذهبي بعد تصدره للمجموعة الرابعة بفوزه بمبارياته الثلاث دون أن يخسر شوط واحد حيث تغلب على على جي إس يو الكيني أقوى فرق مجموعته 3-0 بنتيجة أشواط 25-17 و25-15 و25-22 في اليوم الأول ثم حقق فوزه الثاني على إسبوار الكونغولي بثلاثة أشواط نظيفة أيضا 25-22 و25-21 و25-14 قبل أن يفوز على نيجيريا كاستوم 3-0 أيضا بنتائج أشواط 25-11 و25-19 و25-13 بعد تفوق فني على كل منافسيه,


وفي دور الثمانية لعب الزمالك أصعب مبارياته أمام كينيا بورتس الذي يشارك لأول مرة في تاريخه في البطولة وفاز الزمالك 3-1 ليفقد أول شوط في البطولة وكانت نتائج الأشواط  25-13 و22-25 و25-16 و25-13 


أما السويحلي فقد تصدر أيضا المجموعة الثانية بفوزه بمبارياته الثلاث على بفوزه على رواندا إنرجي 3-1 ثم على إس أو إيه الإيفواري 3-صفر وأخيرا على بورت الكاميروني 3-صفر قبل أن يهزم نيموستار الأوغندي سادس البطولة الأخيرة 3-صفر ليصعد للمربع الذهبي. 


ويعتمد الزمالك على قدرات ضاربيه وبخاصة رضا هيكل في مركز 2 والمخضرم أحمد يوسف والكندي هانت في مركز 4 بينما يبدو دور الثنائي رشاد شبل ومحمد مجدي في مركز حائط الصد أساسيا في مواجهة ضاربي السويحلي وكذلك الضربات الساحقة السريعة ، بجانب دور صانع الألعاب أحمد فتحي في ألعاب الخداع على الشبكة.

 
أما فريق السويحلي فيتميز أيضا بهجوم ناري يقوده الإيطالي المحترف ليونيل مارشال والكاميوني المخضرم ناثان وينينباينا بجانب صانع الألعاب القدير عبد الرحمن دغدانة .


الزمالك يسعى للقبه الأفريقي السادس بعد أن حققه من قبل 5 مرات في أعوام 1984 و 1987و2008 و2009 و2012 ليتساوى مع الصفاقسي التونسي الغائب عن البطولة والذي حقق 6 ألقاب بينما يتصدر الأهلي القائمة برصيد 14 لقبا .


ويلتقي في المباراة الأخرى الترجي التونسي صاحب 4 ألقاب في البطولة مع أولمبيك قليبية التونسي أيضا والذي تغلب عليه الترجي في الدوري والكأس في طريقه للجمع بين اللقبين، بينما وصل قليبية للمربع الذهبي لأول مرة من 2004.

فريق الزمالك السويحلي الليبي اتحاد الكرة الطائرة الزمالك والسوايحلي

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