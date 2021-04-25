هواوي تستعد لإطلاق أقمار صناعية لاختبار تقنية 6G

كشفت تقارير أن شركة هواوى الصينية تستعد لإطلاق قمرين صناعيين بالتعاون مع عدد من الشركات الصينية الأخرى، فى شهر يوليو القادم، وذلك لاختبار تقنية الجيل السادس من الاتصالات 6G فى إطار السباق التكنولوجى مع الولايات المتحدة.



وبحسب صحيفة Global Times فإن هواوى بالشراكة مع أكبر شركات تكنولوجية صينية منها شركة China Mobile العملاقة، تستعد لتجربة واختبار تقنية 6G والتى ستكون أسرع بمقدار 50 مرة من شبكة 5G التى تم بدء العمل بها فى العام الماضى 2020 .



واقترحت شركة هواوى الصينية فى عام 2019 خطة لإطلاق أكثر من 10 آلاف قمر صناعى يغطى العالم لتوفير خدمات 6G ، حيث يهدف إطلاق الأقمار الصناعية إلى تمكين وصول أوسع عبر الإنترنت للأشخاص والشركات في المناطق النائية والفقيرة في الصين، وستكون أقمار 6G أكثر استخدامًا للاختبارات وتوفير البيانات فى المدن الصينية.



وكانت الصين قد وضعت أول قمر صناعي لها في الفضاء لاختبار تكنولوجيا الجيل السادس من الاتصالات 6G، حيث تعد الصين أكبر الدول المصنعة والمطورة لشبكات الجيل الخامس من الاتصالات 5G ، كماتعد أكبر دولة في العالم تحوي أفضل بنى تحتية في هذا المجال.



واتفقت إدارتا الولايات المتحدة الأمريكية واليابان على استثمار 4.5 مليار دولار بشكل مشترك لتطوير شبكات الجيل السادس 6G من الاتصالات، وذلك من أجل تقليل الاعتماد على الصين.

وخصصت الولايات المتحدة 2.5 مليار دولار للعمل على تطوير وبناء شبكات الجيل السادس من الاتصالات 6G بينما خصصت اليابان ملياري دولار، من أجل إنشاء بديل لشبكة اتصالات تقودها الصين .