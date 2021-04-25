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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صرف 50 ألف جنيه مكافأة للعاملين بمستشفى حميات ميت خلف بالمنوفية

صدى البلد

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية مستشفى شبين الكوم التعليمي، وذلك لمتابعة سير العمل والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد وكذا التأكد من توافر المستلزمات الطبية و منظومة الأكسجين بالمستشفى ، رافقة نائبة الأستاذ محمد موسى واللواء علاء رشاد  السكرتير العام ومدير المستشفى التعليمى. 


كما تفقد المحافظ بعض أقسام المستشفي التعليمي وغرف العمليات وغرفة جهاز الأشعة المقطعية بمبنى الطوارئ الجديد وتانكات الأكسجين ، كما تفقد مصابي كورونا للاطمئنان على مدى توافر المستلزمات الطبية اللازمة لهم والتأكد من مرور أطقم الأطباء والتمريض لمتابعة حالتهم الصحية ، مشددًا على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم ، واستمع المحافظ من مدير المستشفى عن إجراءات التعامل مع المرضى والجهود المبذولة للتعامل مع حالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا ، مؤكدا بأن زيارته تأتى في إطار بعث رسالة طمأنينة للمواطنين والتأكيد على جاهزية المحافظة للتعامل مع أي ظروف طارئة .


ووجه محافظ المنوفية مدير المستشفى التعليمي بضرورة تنظيم عمل الأمن والزيارات بالمستشفى وذلك لتهيئة الأجواء المناسبة للمرضي لتلقي العلاج ولإتاحة الفرصة أمام الأطقم الطبية لتأدية عملهم علي الوجه الأمثل ، كما وجه رئيس المدينة بإنارة السور الأمامى للمستشفى التعليمى ، مشيرا الى جاهزية جميع مستشفيات المحافظة لاستقبال مصابى فيروس كورونا المستجد وتوفير الرعاية اللازمة لهم ، مؤكدا على  أن الوضع الصحي لفيروس كورونا المستجد مطمئن. 


كما تفقد محافظ المنوفية مستشفي الحميات والجهاز الهضمي بميت خلف بشبين الكوم، وأطمئن من مدير المستشفى على الوضع الصحي لمصابى فيروس كورونا وكذا متابعة تقديم أوجه الرعاية الصحية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم ، بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ واللواء علاء رشاد  السكرتير العام والدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة ومدير مستشفى الحميات . 
حيث تفقد المحافظ تجهيزات جهاز الأشعة المقطعية الجديد ، وأكد مدير المستشفى بأنة سيتم الانتهاء منه خلال أسبوع ، حيث تم التعاقد على شراء جهاز الأشعة المقطعية الجديد وأجهزة السى تى ضمن 100 مليون جنية الدعم المالى المقدم للقطاع الطبى خلال أزمة كورونا ، كما تفقد منظومة الأكسجين بالمستشفي واستمع الى آلية عمل تانك الأكسجين ، وعدد اسطوانات الأكسجين المتوفرة بالمستشفى، والتأكد من وجودها بكميات كافية وعدم وجود عجز بها.


كما قرر محافظ المنوفية صرف مكافأة مالية قدرها (50) ألف جنيه للعاملين بالمستشفى والأطقم الطبيه بأقسام العزل ومصابى كورونا تقديراً لدورهم البطولي في هذه المرحلة الراهنة لمواجهة فيروس كورونا، حيث حرص على زيارة عدد من مصابى فيروس كورونا واطمأن على حالتهم الصحية وقدم الدعم النفسى لهم  ، موجها الشكر لمدير المستشفى على مستوى النظافة والخدمات الطبية المقدمة للمرضى ، مؤكدا بأن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدا فى تقديم الدعم الكامل لمساعدتهم بكافة الإمكانيات المتاحة للعبور الى بر الأمان .

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