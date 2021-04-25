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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك أمريكي عاجل بعد تسجيل أكثر من 300 ألف إصابة بـ كورونا في الهند

صدى البلد

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، عن دعمه الكامل للهند بعد التفشي القياسي لـ فيروس كورونا هناك.

وقال بلينكن في تغريدة على تويتر: "قلوبنا مع الشعب الهندي في خضم تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) المروع".

وأضاف بلينكن: "نحن نعمل عن كثب مع شركائنا في الحكومة الهندية، وسوف ننشر دعمًا إضافيًا سريعًا لشعب الهند وأبطال الرعاية الصحية".

وسجلت الهند 346 ألفا و786 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، في أعلى حصيلة إصابات يومية على مستوى العالم؛ ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 16 مليونا و610 آلاف و481 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، السبت، أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 2624 حالة وفاة جديدة؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 189 ألفا و544 شخصا.

وأفادت بأن 219 ألفا و838 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي المتعافين 13 مليونا و867 ألفا و997 شخصا.. بينما ارتفع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى مليونين و552 ألفا و940 شخصا.

الهند أمريكا الولايات المتحدة اخبار العالم انتوني بلينكن

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