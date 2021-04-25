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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إكرامي : تواجدي مع بيراميدز ليس تحديا لأحد .. وأتمنى تحقيق طموح الفريق

صدى البلد

أعرب شريف إكرامي، حارس مرمي فريق نادي بيراميدز، عن سعادته بعد فوز فريقه علي الاتحاد السكندري  بهدفين دون رد، ضمن الجولة الـ 18 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأضاف شريف إكرامي، خلال تصريحات تليفزيونية، علي قناة "أون تايم سبورتس"، أن المباراة كان لها حسابات جانبية بسبب خوض اللقاء بعد الرجوع الفريق من السفر بـ 72 ساعة، وأيضا نتيجة الدور الأول.

وتابع شريف إكرامى لم يمر عليا طوال مشواري أن يلعب فريق بضغط مباريات كبير محلي وإفريقي، وبناشد المسئولين مراعاة أن بيراميدز يشارك باسم مصر في القارة الإفريقية.

وأشار: إلي أن اللاعبين الكبار وأصحاب الخبرات في الفريق عليهم دور كبير من أجل نقل الخبرات ومساعدة باقي اللاعبين من أجل تحقيق نتائج إيجابية.

وأكد إكرامي أن تواجده مع بيراميدز ليس تحديا كما يعتقد البعض، لكن هي فرصة نجح في استغلالها قالا:" منذ بداية الموسم حاولت استغلال تلك الفرصة من أجل العودة مجددا للملعب وهذا ما حدث".

واختتم: أتمني خلال الفترة المقبلة من الوصول لأفضل نتائج والمنافسة على مختلف البطولات من أجل تحقيق طموح اللاعبين وإدارة النادي.

 

شريف إكرامي بيراميدز الدوري المصري الاتحاد السكندري القارة الافريقية الدوري المصري الممتاز

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