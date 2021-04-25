سند ودودو يواصلان التألق مع نيم في الدوري الفرنسي لكرة اليد

قاد نجما منتخب مصر لكرة اليد محمد سند وأحمد هشام دودو نادي نيم الفرنسي لفوز هام وغال على نادي كيسون رينيس بنتيجة 29/27 ضمن مباريات بطولة الدوري الفرنسي لكرة اليد وقد انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم نيم بنتيجة 13/12

وكان محمد سند نجم مباراة اليوم قام بتسجيل 8 أهداف فيما ساهم أحمد هشام بتألقه في تسجيل 4 أهداف.

وبهذا الفوز استطاع نادي نيم دخول المربع الذهبي في جدول الدوري حيث صعد إلى المركز الرابع برصيد 28 نقطة و استمر فريق كيسون رينيس في المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة .

يذكر أن محمد سند و أحمد هشام دودو كان ضمن كتيبة المنتخب المصري في كأس العالم الأخيرة والتي حصلت على المركز السابع بعد الخسارة من الدنمارك في ربع النهائي برميات الترجيح.