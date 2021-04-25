بعد ظهوره على وجه سيد رجب في موسى.. أبرز المعلومات عن مرض البهاق

ظهر الفنان سيد رجب في أول ظهور له في الحلقة الحادية عشر من مسلسل «موسى» بإطلالة مختلفة، مرتديا زي المعلم الشائع في أربعينيات القرن الماضي، وعلى وجهه علامتين واضحتين باللون الأبيض، في إشارة إلى إصابته بمرض البهاق الجلدي.

العلامتان على الجهة اليسرى من وجه المعلم وهبة كما يجسد في المسلسل، الأولى بجانب عينه والثانية بجانب الفم، وتعد تجسيدا لمرض البهاق الجلدي في حقبة الأربعينات، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تناول هذه القضية، حيث جسدت الفنانة جميلة عوض دور مصابة بمرض البهاق في مسلسل «لازم أعيش» الذي لاقى نجاحا جماهيريا.

ويرصد «صدى البلد» أبرز المعلومات عن مرض البهاق وهو أحد الأمراض الجلدية المنتشرة في العالم، ويعرف بزوال اللون الطبيعي للجلد.

ينتشر مرض البهاق في الجسم كله أو يقتصر وجوده في مكان واحد، وهو مرض ناتج عن خلل جيني، ونتيجة لتحطم هذه الخلايا تظهر بعض الأماكن في الجلد باللون الأبيض مع وجود الشعر أيضا في المنطقة نفسها باللون الأبيض.

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لا تتعدى نسبة الإصابة بهذا المرض 1 إلى 2% فقط من سكان الأرض، ووفقا لتوضيح سابق للدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية والرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، فإن مرض البهاق عبارة عن خلل بالجهاز المناعي بالجسم.

ويحدث مرض البهاق نتيجة لزيادة نشاط الجهاز المناعي، مما يتسبب في حدوث خلل، يجعل الجهاز المناعي يهاجم الخلايا الصبغية، وأصحاب البشرة الغامقة الأكثر تأثرا بظهور هذا المرض.

أما عن انتقاله، فهو مرض مناعي غير معدي وغير مرتبط بسن محدد، حيث يصيب كل الفئات العمرية، وتعد أشعة الشمس الأكثر ضررا عليهم.