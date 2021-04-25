مصر تعرب عن تعازيها للعراق في ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب

أعلن العراق اليوم الأحد، الحداد الوطني لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب.

ودعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى عقد جلسة حكومية استثنائية على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب.

من جانبه قال الرئيس العراقي برهم صالح: "نعزي عائلات ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب ونطالب بمحاسبة المقصرين".أعلن العراق اليوم الأحد، الحداد الوطني لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب.

ودعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى عقد جلسة حكومية استثنائية على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب.

من جانبه قال الرئيس العراقي برهم صالح: "نعزي عائلات ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب ونطالب بمحاسبة المقصرين".أعلن العراق اليوم الأحد، الحداد الوطني لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب.

ودعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى عقد جلسة حكومية استثنائية على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب.

من جانبه قال الرئيس العراقي برهم صالح: "نعزي عائلات ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب ونطالب بمحاسبة المقصرين".أعلن العراق اليوم الأحد، الحداد الوطني لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب.

ودعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى عقد جلسة حكومية استثنائية على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب.

من جانبه قال الرئيس العراقي برهم صالح: "نعزي عائلات ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب ونطالب بمحاسبة المقصرين".أعربت مصر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة جمهورية العراق وشعبها الشقيق في ضحايا الحريق المُروع الذي وقع أمس السبت بمستشفى ابن الخطيب المخصص لمرضى كورونا في بغداد، وأسفر عن وفاة وإصابة عشرات الأشخاص.



كما عبرت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، عن صادق تعازيها لذوى الضحايا الأبرياء، داعية الله في هذا الشهر الفضيل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يَمُنَّ بالشفاء العاجل على المُصابين.

وأكدت مصر، وقوفها التام وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيق في هذا المُصاب الأليم.

أعلن العراق اليوم الأحد، الحداد الوطني لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب.

ودعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى عقد جلسة حكومية استثنائية على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب.

من جانبه قال الرئيس العراقي برهم صالح: "نعزي عائلات ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب ونطالب بمحاسبة المقصرين".

أعلن العراق اليوم الأحد، الحداد الوطني لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب.

ودعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى عقد جلسة حكومية استثنائية على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب.

من جانبه قال الرئيس العراقي برهم صالح: "نعزي عائلات ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب ونطالب بمحاسبة المقصرين".

