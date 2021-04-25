العراق.. ارتفاع ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب إلى 58.. والداخلية تكشف التطورات

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بارتفاع عدد ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد إلى 58 شخصًا.

ووفقًا لوكالة الأنباء العراقية، أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، أن التحقيقات مستمرة بحادث مستشفى ابن الخطيب، مستبعدة وجود شبهة جنائية.

وقال مدير علاقات وإعلام وزارة الداخلية اللواء سعد معن إن "التحقيقات بشأن حادث مستشفى ابن الخطيب مستمرة وننتظر نتائجها"، لافتا إلى أن "التحقيقات فنية وجنائية جارية لمعرفة ملابسات الحادث".

وأكد أن رئيس الوزارء، مصطفى الكاظمي، وجه بشكل واضح بالاسراع بنتائج التحقيق وما يتمخض عنه لمحاسبة المقصرين"، مشيرا إلى أن "زيارات الدفاع المدني مستمرة للتأكد من مكامن الخلل في الاجراءات المتعلقة بمتطلبات السلامة ومنظومات الاطفاء".

واستبعد معن، وجود شبهة جنائية للحادث، لافتا إلى عدم استباق أحداث التحقيقات.

وكان العراق أعلن اليوم الأحد، الحداد الوطني لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب.

وقال الرئيس العراقي برهم صالح: "نعزي عائلات ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب ونطالب بمحاسبة المقصرين".

وعقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، اجتماعاً طارئاً مع وزراء وقيادات أمنية ومسئولين على خلفية حادث مستشفى ابن الخطيب.

وقال الكاظمي إن حادث مستشفى ابن الخطيب يمس الأمن القومي العراقي.

وأضاف: “حادث مستشفى ابن الخطيب يعد دليلا على وجود تقصير، ووجهت بفتح تحقيق فوري لمحاسبة المقصرين”.

وتابع: "الإهمال بمستشفى ابن الخطيب ليس مجرد خطأ بل جريمة يتحمل مسئوليتها جميع المقصرين".

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى وجوب تدقيق الإجراءات الأمنية والوقائية لكل المستشفيات في العراق.

وطالب الكاظمي بصدور نتائج التحقيق في حادث مستشفى ابن الخطيب خلال 24 ساعة.