جامعة بدر تحصد ميداليتين ذهبية وفضية في بطولة الجامعات والأكاديميات الخاصة

أعلن الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر فى القاهرة، عن حصول الطالب "أدهم هانى" من "كلية العلاج الطبيعى" بالجامعة،على المركز الأول،والفوز بالميدالية الذهبية فى لعبة السباحة "الفراشة" لمسافة (100) متر ببطولة "الجامعات، الأكاديميات والمعاهد" الخاصة، التى أقيمت على ملاعب "الجامعة الأمريكية" فى القاهرة الجديدة التجمع الأول، خلال شهر "أبريل" الجارى لعام (2021)، تحت إشراف الدكتور إبراهيم القلا، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والتعليم.

وأضاف رئيس جامعة بدر فى القاهرة، أن الطالب "أدهم هانى" استطاع الحصول على المركز الثانى والميدالية الفضية فى لعبة السباحة "الفراشة" لمسافة (50) متراً فى نفس البطولة، واستطاع إنتزاع المركزين بعد التغلب على أكثر من (60) متسابقاً بـ(10) فرق من الجامعات والأكاديميات والمعاهد الخاصة المصرية المشاركة فى البطولة وهى: " الجامعة الأمريكية، الجامعة البريطانية، الجامعة الألمانية، جامعة٦أكتوبر، جامعة المستقبل، الجامعة الكندية، الجامعة العربية المفتوحة، الأكاديمية البحرية فرع (١)، الأكاديمية البحرية فرع (٢)، وفريق وزارة التعليم العالى".

وأكد الدكتور مصطفى كمال،أن إدارة الجامعة حريصة على دعم كل ألوان الأنشطة الطلابية داخل الحرم الجامعى وخارجه بما يسهم فى التنافس مع الغير وتقييم الذات على جميع المستويات المحلية والإقليمية.. موضحاً أن الإشتراك فى تلك البطولات الرياضية؛ يأتى فى إطار اهتمام "جامعة بدر" بالأنشطة الطلابية وتشجيع وتنمية مواهب الطلاب واستيعاب طاقاتهم بما يتوافق مع ميولهم ورغباتهم.. لافتاً إلى أن وفد الجامعة فى المسابقة كان برئاسة ناجى عبد العزيز، مدير إدارة النشاط الطلابى بالجامعة، ومحمد حشيش المسئول عن النشاط الرياضى للطلاب فى الكليات.