مجلس النواب:نتابع تحقيقات النيابة في حادث قطار بنها

وقف دقيقة حدادا على أرواح الضحايا

وقف مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، دقيقة حدادا ترحما على شهداء حادث قطار بنها - المنصورة.

وقال الدكتور حنفي جبالي،في بداية أعمال الجلسة العامة اليوم: “بقلوب يملؤها الحزن والأسى ننعى ضحايا حادث قطار بنها - المنصورة الذي أدمى قلوبنا جميعا”.

وأشار إلى أن المجلس يتابع عن كثب التحقيقات التي تجريها النيابة وما ستسفر عنه من نتائج وتقديم المتسبب للمحاكمة، داعيا المولى أن يتغمد ضحايا هذا الحادث برحمته وأن يعجل بشفاء المصابين.

وأوضح جبالي، أنه وفقا لجدول هذا الأسبوع،سيلقي وزير النقل بيانا عن تطوير قطاع النقل وتحديدا السكة الحديد.