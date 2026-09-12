وزير الري يناقش مع سفير أوزبكستان تعزيز التعاون في مجالات الموارد المائية

استقبل الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، السفير/ منصوربك كيليتشيف سفير جمهورية أوزبكستان بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وأوزبكستان في مجالات الموارد المائية والري والتنمية المستدامة.

وأكد الدكتور سويلم تقدير مصر للعلاقات المتميزة مع أوزبكستان، وحرصها على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الموارد المائية، وترجمة مجالات التعاون الواردة بها إلى أنشطة عملية ومشروعات ذات أولوية، مع الإسراع بعقد الاجتماع الأول لفريق العمل المشترك بين البلدين لوضع خارطة طريق واضحة للتعاون وتحقيق نتائج ملموسة.

واستعرض الدكتور سويلم رؤية مصر في إطار الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، وما تتضمنه من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والري الذكي والتكيف مع تغير المناخ، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون المباشر بين المركز القومي لبحوث المياه والمؤسسات البحثية المناظرة في أوزبكستان، وتوسيع التواصل بين الباحثين والمتخصصين وتنفيذ دراسات ومشروعات تطبيقية مشتركة، باعتبار البحث العلمي وتبادل المعرفة أحد أهم مسارات تطوير التعاون بين البلدين.

ومن جانبه، أكد السفير منصوربك كيليتشيف اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع مصر والاستفادة من الخبرات المصرية في إدارة الموارد المائية، خاصة في مجالات التحول الرقمي والري الذكي والتكنولوجيات الحديثة، مشيرًا إلى تشابه عدد من التحديات المائية التي تواجه البلدين، ومؤكدًا حرص الجانب الأوزبكي على تطوير التعاون بين المؤسسات الفنية والبحثية وتحويله إلى نتائج ومشروعات عملية.

كما تناول اللقاء الترتيبات الخاصة بالزيارة المرتقبة لوفد أوزبكي رفيع المستوى إلى مصر، والتنسيق بين البلدين في المحافل المائية الدولية والإقليمية، حيث أكد الدكتور سويلم أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي للمياه، وفي مقدمتها عدم التسبب في ضرر والإخطار والتشاور المسبقين والتعاون بين الدول المتشاطئة، كما وجه الدعوة لوزير الموارد المائية الأوزبكي للمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٦.